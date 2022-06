Na enem izmed obračunov v newyorški košarkarski ligi, kjer sta se pomerili ekipi Jamestowna in Toleda, so se za las izognili tragediji. Eden izmed sodnikov tekme se je namreč med sojenjem obračuna zgrudil ob parketu.

Na njegovo srečo mu je na pomoč priskočil kar Myles Copeland, eden izmed igralcev moštva Toledo, ki je sicer tudi gasilec. Ta je sodnika oživljal vse do prihoda reševalcev. Po posredovanju košarkarja so zdravniki uspeli rešiti sodnikovo življenje, ki zdaj okrevanje po srčni kapi nadaljuje v bolnišnici.

"S klopi sem opazil, kako se je nesrečni sodnik zrušil po tleh. Preveril sem utrip srca in njegovo dihanje. Utripa ni bilo, zato sem nemudoma pričel z oživljanjem, za kar so me usposobili v gasilskem društvu," je za ameriške medije dejal Copeland in dodal: "Sem poklicni gasilec, v prostem času pa igram košarko. Dober občutek je združiti te dve aktivnosti in nekomu rešiti življenje. Kontaktiral sem tudi njegovo družino, da bi preveril, kako napreduje njegovo okrevanje," je še povedal junak tekme. "Njegovo stanje je stabilno in verjamem, da bo hitro okreval," je zaključil košarkar Toleda, katerega ekipa je na koncu tekme slavila zmago.