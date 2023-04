Nekatere sošolke so oškodovanko po dogodku spet zmerjale v šoli in bile do nje nesramne. Povedala je tudi, da se pojavljajo grožnje, da bodo z njo obračunali, če bodo koga zaradi incidenta doletele sankcije.

Nekatere sošolke so oškodovanko po dogodku spet zmerjale v šoli in bile do nje nesramne. Povedala je tudi, da se pojavljajo grožnje, da bodo z njo obračunali, če bodo koga zaradi incidenta doletele sankcije.

Kot je povedala oškodovanka, sošolkam in drugim, ki so z njo obračunali, ne more oprostiti, da so jo tepli. Najprej se je začelo s klofutami po obrazu, nadaljevalo pa z brcanjem, lasanjem, udarjanjem po glavi in zmerjanjem. Prizadelo jo je tudi, da je sošolke niso branile, poleg tega so vanjo metali paradižnike in jajca, je povedala za portal 24ur.com.

Vse skupaj naj bi se začelo zaradi spora z eno od deklet

Mladoletnica je povedala, da se je vse skupaj začelo zaradi spora z eno od deklet, zatem pa je z njo na strehi nakupovalnega središča v Celju obračunala skupina mladoletnic, ki so nad njo izvajale raznovrstno nasilje. Dogodek so opazovali tudi drugi mladoletniki, ki so dogajanje snemali s telefoni, ter pretepanje tudi spodbujali, na koncu pa posnetke še objavili na spletu, kar jo je, kot je priznala oškodovanka, še dodatno prizadelo.

Pojavljajo se grožnje, da bodo z njo obračunali, če bodo koga zaradi incidenta doletele sankcije

"Nobena od punc, ki so me pretepale, se mi ni osebno opravičila. In tudi ne pričakujem, da se mi bodo. Pisali sta mi sicer dve, ki sta me napadli, da se mi opravičujeta, ker ne bi radi imeli opravka s policisti. Nisem jima sploh odpisala. Preveč me je prizadelo, ker mi nobena od punc ni priskočila na pomoč," je povedala sedmošolka in dodala, da so se ji opravičili starši nekaterih deklet, ki so sodelovale v pretepu. Nekatere sošolke so jo po dogodku spet zmerjale v šoli in bile do nje nesramne. Povedala je tudi, da se pojavljajo grožnje, da bodo z njo obračunali, če bodo koga zaradi incidenta doletele sankcije, je povedalo dekle, ki se v šoli ne počuti več dobro, strah pa jo je tudi zunaj šole.

Tudi sorodniki žrtve zgroženi nad posnetki

Nad posnetki pretepa so bili zgroženi tudi sorodniki žrtve, ki so povedali, da se jim zdi nepredstavljivo in nedopustno, da je več kot 20 mladoletnikov opazovalo brutalno pretepanje, nihče pa ni posegel ter pomagal dekletu, nad katerim so padali udarci. Prav tako se eden izmed žrtvinih sorodnikov sprašuje, kaj je narobe z družbo, ljudmi in mladoletniki, ki dopuščajo tako nasilje med sovrstniki. Dodal je, da ni več nobene empatije ter da je šlo obnašanje mladine čez vse meje normalnega.

Prav tako je bil sorodnik žrtve zgrožen nad pozivi, naj dekle vržejo čez ograjo. Dodal je, da si starši problematičnih otrok zatiskajo oči pred resnico in jih zagovarjajo na različne načine. "Ne rečem, da so vsega krivi starši, veliko pa. Ker jim dajejo potuho takrat, ko je to najmanj primerno. In prve reakcije staršev ob takšnih dogodkih, naj se umakne prijava na policiji, niso prava pot za reševanje težav," je še povedal za portal 24ur.com.

Družina žrtve upa, da se bodo vpleteni, potem ko se stvar nekoliko poleže, lahko pogovorili z vsemi vpletenimi, da se tovrstne stvari ne bodo več dogajale. Upajo, da bodo svojo vlogo odigrale tudi osnovne šole in ustrezne ustanove ter sprejele vse mogoče ukrepe, da se nasilneže kaznuje, žrtve pa zaščiti.

Ravnatelj OŠ sodeluje s policijo in mamo žrtve

Ravnatelj je za omenjeni portal zapisal, da nasilni dogodek, ki se je zgodil med prazniki, ostro obsojajo ter da imajo ničelno toleranco do nasilja vseh vrst. "Hkrati se zavedamo, da je treba vse vpletene zaščititi in nuditi pomoč tako storilcem kot tudi žrtvam, saj so vpletene mladoletne osebe. V omenjenem dogodku sodelujemo z mamo žrtve in policijo," je še zapisal ravnatelj.

Policija identificirala pet osumljencev

Policija je sporočila, da so v dozdajšnji preiskavi ugotovili, da je v dogodek vpletena mladoletna oškodovanka, identificirali so pet mladoletnih osumljencev uradno pregonljivega kaznivega dejanja nasilništva. Pri mladoletnikih, ki so, kot je razvidno s posnetkov, dogajanje samo opazovali, policija odgovornosti ne more iskati. "Morda je žalostno to, da niso ukrepali, da niso preprečili," je v izjavi dejal vodja skupine za mladoletniško kriminaliteto sektorja kriminalistične policije PU Celje Jože Bračko.

Na dogodke se je odzvala tudi predsednica države Nataša Pirc Musar, ki je zapisala: "Nasilje nikoli ni bilo in ne bo rešitev. Še manj pa je rešitev molčanje in neukrepanje, ko se nasilje zgodi. Prav nobenega razloga ni, da posnetki nasilja krožijo po spletu. Nasprotno, naša odgovornost je, da to preprečujemo."

‼️ Nasilje nikoli ni bilo in ne bo rešitev. Še manj pa je rešitev molčanje in neukrepanje, ko do nasilje pride. Prav nobenega razloga ni, da posnetki nasilja krožijo po spletu. Nasprotno, naša odgovornost je, da to preprečujemo.



— Nataša Pirc Musar (@nmusar) April 12, 2023

Varuh in minister za vzgojo in izobraževanje poudarila ničelno toleranco do nasilja

Varuh človekovih pravic Peter Svetina in minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda sta na današnjem srečanju poudarila ničelno toleranco do nasilja med mladimi v šolah, sploh v luči javno odmevnega medvrstniškega nasilja v Celju. Varuh je ministra pozval, naj pripravijo konkretne programe usposabljanja učiteljev za prepoznavanje nasilja.

V pogovoru sta varuh in minister posebno pozornost namenila nasilju med mladimi v šolah, ki prinaša številne negativne posledice za posameznike, šolsko skupnost in družbo kot celoto. Strinjala sta se, da je prvi korak ozaveščanje o tem nesprejemljivem vedenju, ki ga žal še vedno prepogosto pometemo pod preprogo, so v sporočilu za javnost zapisali pri Varuhu.

V luči zadnjega javno odmevnega medvrstniškega nasilja v Celju je Svetina poudaril, da je do tovrstnega nasilja treba vzpostaviti ničelno toleranco in da je njegovo omejevanje naša skupna odgovornost. Učitelje, strokovne svetovalce na šoli in druge odrasle, ki delajo z otroki, je treba opolnomočiti za pravočasno prepoznavanje medvrstniškega nasilja, ki vključuje tudi to, da močnejši ustrahujejo, trpinčijo, žalijo in socialno izključujejo šibkejše otroke, je izpostavil. "Pomembno je, da se odrasli odzovemo in znamo ukrepati, če se mladi znajdejo v primežu medvrstniškega ali spletnega nasilja," je dodal.

"Nasilje je treba nemudoma prijaviti in sankcionirati"

Nasilje je treba nemudoma prijaviti in sankcionirati, saj gre za nedopustno, škodljivo in kaznivo dejanje, ki ga ne smemo le nemo opazovati, poudarja varuh. Pomembno je, da žrtvi prisluhnemo, jo zaščitimo in ji zagotovimo podporo. Ob tem je potrebno zavedanje, da je za nasilje vedno odgovorna oseba, ki nasilje povzroča, ne glede na to, kaj je žrtev rekla, storila ali ni storila. "Zagotovo pa je ključno za preprečevanje in naslavljanje nasilja tudi podpora žrtvam v postopkih," je na srečanju izpostavil Svetina.

V času pandemije se je interakcija med mladimi preselila v kibernetični prostor, s tem pa se je prav na družbenih platformah in omrežjih razmahnila tudi nasilna, sovražna in nedostojna komunikacija, opozarja. "Zdi se, da smo v tekmovanju za pozornost za tendencioznimi objavami, nabiranju všečkov in s pisanji nesprejemljivih komentarjev kot družba izgubili kompas ter padli na izpitu vrednot, kot so strpnost, empatija in človečnost," meni.

Ob tem je potrebno zavedanje, da spletno nasilje ni nedolžno in ni nič bolj sprejemljivo kot nasilje v realnem svetu, saj lahko žrtev pahne v stisko, ki vodi tudi v depresijo, zmanjšanje samozavesti, izolacijo in samopoškodovanje, opozarja. Spletnega nasilja nikakor ne smemo tolerirati in minimalizirati. "Naša naloga je, da otroke in mladostnike izobrazimo o pasteh in nevarnostih na spletu in družbenih omrežjih," je poudaril varuh človekovih pravic.

Varuh Svetina je na srečanju ministra še pozval, naj pripravijo konkretne programe usposabljanja učiteljev in drugih zaposlenih v šolah za prepoznavanje medvrstniškega nasilja in kako se primerno in učinkoviti odzvati na primere nasilja. Varuh meni tudi, da bi v šolah morali več časa nameniti pogovorom z učenci o nesprejemljivosti medvrstniškega nasilja, so še sporočili.