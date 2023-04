Po družbenih omrežjih zaokrožil posnetek medvrstniškega nasilja

Po družbenih omrežjih je te dni zaokrožil posnetek medvrstniškega nasilja iz okolice Celja. Na policiji so potrdili, da so bili z zadevo seznanjeni in so nemudoma začeli z zbiranjem obvestil, več informacij pa zaradi spoštovanja določil varstva osebnih podatkov ne morejo posredovati.

Po statističnih podatkih policije je medvrstniško nasilje sicer v porastu. Specialni pedagog Marko Juhant je za Siol.net pred kratkim dejal, da je eden od razlogov za tovrstno nasilje, da "starši ščitijo svoje mladoletne nasilneže, ti pa se naučijo, da jo vedno dobro odnesejo".

Zahvaljujejo se občanom, ki so policiste seznanili s posnetkom nasilja

"V okviru spoštovanja določil varstva osebnih podatkov kot tudi varovanja integritete mladoletnikov ter ne nazadnje spoštovanja določil 287. člena kazenskega zakonika vam lahko v zvezi z vprašanji odgovorimo zgolj to, da smo bili z zadevo seznanjeni v nedeljo, 9. aprila, in smo nemudoma začeli z zbiranjem obvestil," so pojasnili s policije.

"Dodajamo, da policisti na podlagi prijav in kakršnihkoli informacij o sumu storitve kaznivih dejanj vedno zberemo vsa potrebna obvestila in ustrezno ukrepamo. Z vsemi ugotovitvami seznanjamo pristojno državno tožilstvo. Se pa v omenjenem primeru zahvaljujemo vsem občanom, ki so nas seznanili s posnetkom nasilja, ki je zaokrožil na družbenih omrežjih, in nam tudi posredovali določene podatke."

"Ko otrok naredi napako, starši ukrepajo, a ne z namenom, da bi ga spravili v red"

Specialni pedagog Marko Juhant sicer meni, da so razlogi za medvrstniško nasilje "zelo kompleksni", najpomembnejša pa je vzgoja. "Seveda bi izpostavil razmere v času epidemije, ko sta bila otrokom onemogočena nabiranje socialnih izkušenj in učenje prilagajanja. Drug razlog vidim v tem, da kadar otrok naredi napako, starši ukrepajo, vendar ponavadi ne z namenom, da bi ga spravili v red, ampak ga predvsem želijo zaščititi. Hkrati pa učitelji v šolah, kjer se tudi pojavlja nasilje, nimajo pravic in možnosti ustrezno ukrepati. Poudarja se, da so pač otroci, zato jim ni treba prevzeti odgovornosti za svoja dejanja," je pojasnil Juhant.

Poudaril je tudi nesposobnost ministrstva in zavoda za šolstvo, ki imata moč, da bi zadeve uredila, a sta krizno problematiko v času epidemije urejala tako, da sta se uklanjala različnim pritiskom staršev. Ko gredo stvari predaleč in se problematika znajde na centru za socialno delo, se več pozornosti posveča usklajenosti s pravilniki kot dejanskemu problemu.

Specialni pedagog Marko Juhant je za Siol.net pred kratkim dejal, da je eden od razlogov za tovrstno nasilje, da "starši ščitijo svoje mladoletne nasilneže, ti pa se naučijo, da jo vedno dobro odnesejo". Foto: Mediaspeed

"Dekleta pogosteje izvajajo nasilje po spletu kot fizično"

Podobno kot Juhant je za Siol.net izpostavila tudi psihologinja Ranja Salmič, ki vodi ambulanto za psihološko pomoč otrokom, mladostnikom pa tudi staršem. "Ni vsak primer nekulturnega vedenja že nasilje, vendar pa moramo odrasli težavam vedno prisluhniti in se ustrezno odzvati. Takoj ko posumimo, da je otrok žrtev nasilnih dejanj, je treba ukrepati, pozitivne pozornosti pa mora biti deležen tudi storilec. Dekleta pogosteje izvajajo psihološko in verbalno nasilje po spletu kot fizično," je izpostavila.

Nasilje ima korenine v družini, kjer se otrok sreča z vzorci reševanja težav in gradnjo spoštovanja, tudi do samega sebe, je pojasnila Salmičeva. Ni nujno, da je v družbi medvrstniškega nasilja bistveno več kot v preteklosti, razlog za večje število obravnavanih dejanj lahko iščemo tudi v večji stopnji ozaveščenosti v družbi, ki je postala bolj dojemljiva za pojave nasilja. Tako hitreje opazimo nedopustna dejanja in nasilje.

Po drugi strani je ravno družba tista, na katero lahko pokažemo s prstom, ko iščemo krivce za naraščajoče število nasilnih dejanj. "Iz avtoritarnosti smo šli v drugo skrajnost, otrokom nismo več sposobni postavljati mej niti predstavljati zdrave avtoritete," je še opozorila Salmičeva.

Kam po pomoč in nasvet v primeru nasilja? Nasilje prijavi policiji!

Pokliči telefonsko številko policije 113 oziroma anonimni telefon policije 080 12 00 ali na www.policija.si poišči okence za anonimno e-prijavo, kjer lahko nasilneža prijaviš policiji, pri tem pa ti ni treba razkriti svojega imena. Napiši čim več podatkov (kdo je nasilnež, kaj, kje in kdaj se dogaja ...).

TOM – Svetovalni telefon za otroke in mladostnike 116 111 ali eTOM.

Safe.si – Točka osveščanja za varni rabi interneta.

#to sem jaz - #to sem jaz (skupnost za mlade z vprašanji, o katerih je lažje pisati).

Varne točke Unicef. Vir: Policija

"Iz avtoritarnosti smo šli v drugo skrajnost, otrokom nismo več sposobni postavljati mej niti predstavljati zdrave avtoritete," je še opozorila Salmičeva. Foto: osebni arhiv/Lana Kokl

Preberite tudi: