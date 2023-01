Medvrstniško nasilje: odrasli so dolžni ustrezno ukrepati

"Starši najbolje poznajo svojega otroka, zato lahko tudi prvi prepoznajo spremembe v njegovem vedenju in čustvovanju, ki so lahko prvi znak, da se z otrokom nekaj dogaja," poudarja psihologinja Ranja Salmič.

"Starši najbolje poznajo svojega otroka, zato lahko tudi prvi prepoznajo spremembe v njegovem vedenju in čustvovanju, ki so lahko prvi znak, da se z otrokom nekaj dogaja," poudarja psihologinja Ranja Salmič.

"Ni vsak primer nekulturnega vedenja še nasilje, vendar pa moramo odrasli težavam vedno prisluhniti in ustrezno odreagirati," pravi psihologinja Ranja Salmič, ki vodi ambulanto za psihološko pomoč otrokom, mladostnikom in tudi staršem. Takoj ko posumimo, da je otrok žrtev nasilnih dejanj, je treba ukrepati, "pozitivne pozornosti" pa mora biti deležen tudi storilec.

Nasilje ima korenine v družini, kjer se otrok sreča z vzorci reševanja težav in gradnjo spoštovanja, tudi do samega sebe, pojasnjuje Salmičeva. Ni nujno, da je v družbi medvrstniškega nasilja bistveno več kot v preteklosti, razlog za pojav večjega števila obravnavanih dejanj lahko iščemo tudi v večji stopnji osveščenosti v družbi, ki je postala bolj dojemljiva za pojave nasilja. Tako hitreje opazimo nedopustna dejanja in nasilje.

Po drugi strani pa je ravno družba tista, na katero lahko pokažemo s prstom, ko iščemo krivce za naraščajoče število nasilnih dejanj. »Iz avtoritarnosti smo šli v drugo skrajnost, otrokom nismo sposobni več postavljati niti mej niti predstavljati zdrave avtoritete,« opozarja Salmičeva.

Iz ene skrajnosti smo šli v drugo, dodaja. Avtoritarno vzgojo je nadomestila permisivna, ko je najpomembnejše, da je otrok srečen in vesel, namesto potreb pa smo na prvo mesto postavili njegove želje.

Medvrstniškemu nasilju največkrat botrujejo nesprejemanje drugačnosti, zavist in potreba po dokazovanju v skupini. Foto: Getty Images

Razlogi in motivi za nasilje

Ko policija obravnava primere medvrstniškega nasilja ugotavlja, da so najpogostejši razlogi za nasilje nesprejemanje drugačnosti - denimo zaradi narodnostne, verske ali druge pripadnosti, osebnostnih značilnosti in podobnega -, nasilnemu vedenju pa lahko botrujeta tudi zavist ali nesprejemanje različnih stališč. Kot dodaten vzrok se pojavlja potreba po dokazovanju posameznikov v skupini.

Policija tudi ugotavlja, da sta motiv za nasilje v večini primerov koristoljubje in osebna uveljavitev. Medtem ko gre v prvem primeru za izsiljevanje za denar ali druge dobrine pa se pri osebnem uveljavljanju posamezniki postavljajo nad druge z namenom, da se dokažejo okolici oziroma svoji skupini. Žrtve navadno prihajajo iz ranljivejših družbenih skupin, opaža policija.

Kako ukrepamo ob sumu nasilja

"Starši najbolje poznajo svojega otroka, zato lahko tudi prvi prepoznajo spremembe v njegovem vedenju in čustvovanju, ki so lahko prvi znak, da se z otrokom nekaj dogaja. Otroku prične znatno nihati razpoloženje, upadeta mu motivacija in koncentracija, v šolo hodi z odporom," psihologinja našteva znake, na katere je treba biti pozoren.

Bistvena je podpora otroku, poudarja Salmičeva in staršem polaga na srce: "Nikoli ne zmanjšujmo pomena dogodka, saj se v otrokovem svetu zdi njegova težava neznansko velika, četudi se nam zdi malenkostna. Prihodnjič nam namreč ne bo več povedal ničesar, če bo dobil vtis, da ga ne jemljemo resno."

Otroku moramo dati možnost, da po svojih besedah pove, kaj se mu je zgodilo, poudarja Ranja Salmič. Foto: Getty Images

Otroku je treba dati čim bolj prosto pot, da pove, kaj se mu dogaja. Postavljamo mu "odprta vprašanja", v smislu, kaj se ti je zgodilo, kdo ti je to naredil, kako si se pri tem počutil, se ti je zgodilo prvič. Vsekakor najprej skušamo zadevi priti do dna sami, šele nato po potrebi vključimo strokovne službe v šoli in druge.

Kam po pomoč in nasvet v primeru nasilja



• Nasilje prijavi policiji! Pokliči telefonsko številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 12 00 ali na www.policija.si poišči okence za anonimno e-prijavo, kjer lahko nasilneža prijaviš policiji, pri tem pa ti ni treba razkriti svojega imena. Napiši čim več podatkov (kdo je nasilnež, kaj, kje in kdaj se dogaja ...)

• TOM – Svetovalni telefon za otroke in mladostnike 116 111 ali eTOM

• Safe.si – Točka osveščanja za varno uporabo interneta

• #to sem jaz - #to sem jaz (skupnost za mlade z vprašanji, o katerih je lažje pisati)

• Varne točke Unicef



Vir: Policija

bravnava mladega nasilneža

Treba se je zavedati, da je tudi povzročitelj nasilja zaradi socialne nesprejetosti lahko v stiski, ki jo izraža na neprimeren način. Vedenjsko neprilagojeni otroci običajno težko vzpostavljajo in vzdržujejo odnose, pojasnjuje Salmičeva in nadaljuje: "Pomembno je spoznati njegov svet, mu dati možnost, da opredeli svoje potrebe in občutke in da ima možnost zadostiti svoji potrebi po pozornosti."

Šele nato mu je treba na empatičen način postaviti meje, doslednost je tu bistvena. Zgolj kričanje, kazni in grožnje ne bodo prinesle učinka in bodo le okrepile njegovo vedenje, opozarja psihologinja. Nasilni otroci namreč odraščajo v okolju z več negativne kot pozitivne pozornosti, torej ko odziv staršev in okolice dosežejo z neprimernim vedenjem.

"Prava reakcija na nasilje nikoli ne sme biti nasilje, vsekakor pa je treba ukrepati in dejanje sankcionirati z nefizično kaznijo," svetuje Salmičeva.

Treba je spoznati svet vedenjsko neprilagojenega otroka in mu dati možnost, da opredeli svoje potrebe in občutke, svetuje Salmičeva. Foto: Getty Images

Krepi se pojav spletnega nasilja

Razmeroma nov je pojav spletnega nasilja, ki je v porastu zaradi dostopnosti in opremljenosti otrok in mladostnikov. Žrtev prejema grožnje in žaljiva sporočila, o njih storilci širijo laži in lažne ter žaljive objave na spletnih platformah, kjer je največ žrtvinih znancev. Storilci prirejajo žrtvine fotografije in videoposnetke, kjer je slednja prikazana na žaljiv način in podobno, opozarja policija.

Žrtev je tako lahko v nedogled izpostavljena tovrstnemu nadlegovanju, saj je objave s spleta izjemno težko odstraniti za vedno.

Foto: Getty Images

Tu lahko iščemo tudi razloge za to da so, po opažanju policije, nasilna dejanja precej enakomerno razdeljena po spolih. "Dekleta pogosteje izvajajo psihološko in verbalno nasilje po spletu kot fizično," utemeljuje Salmičeva.

Kaj vse sodi v medvrstniško nasilje



• pretepanje, porivanje, brcanje, spotikanje, zbadanje, pljuvanje, praskanje, uničevanje stvari, omejevanje gibanja in podobno;

• spolno nasilje, otipavanje;

• zmerjanje z različnimi imeni, vzdevki, glasno norčevanje, razširjanje novic in draženje;

• zafrkavanje, nespodobno nagovarjanje, izrekanje groženj, žaljenje in podobno;

• namerna izključitev iz skupine, zavračanje, obrekovanje, ustrahovanje, manipuliranje s prijateljstvi, poniževanje, nespodobne kretnje in podobno;

• izsiljevanje;

• kraja denarja, oblačil ali drugih stvari;

• spletno nasilje in nadlegovanje (pošiljanje žaljivih sporočil, razširjanje laži, groženj po spletu s pomočjo raznih spletnih strani in družbenih omrežij, žaljive ali lažne objave na spletnih platformah, kjer je največ žrtvinih znancev, prirejanje žrtvinih fotografij, kjer je žrtev prikazana na žaljiv način, izdelava lažnih spletnih strani in profilov in podobno).

Vir: Policija