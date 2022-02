Učenci brutalno pretepli sovrstnika, ga posneli in objavili

Prejšnji teden so v osnovni šoli v Medulinu sovrstniki brutalno pretepli drugošolca, nekateri so dogodek posneli in ga delili po družabnih omrežjih. "V dogodek smo vključili javnost, policijo in druge pristojne službe, nikakor pa nismo imeli namena prikriti, kar se je zgodilo," je dejala Emanuela Pinzan Chiavalon , ravnateljica Osnovne šole dr. Mate Demarina Medulin.

Pretepen deček trenutno ne hodi v šolo, otroci pa čakajo na pedagoške ukrepe. Na posnetku, ki ni primeren za objavo, je razvidno, da je več otrok dečka potiskalo in udarjalo po hrbtu, glavi in genitalijah, preostali pa so navijali in snemali z mobilnimi telefoni. Skupina učencev je fanta pretepala z nogami in rokami na betonskem igrišču. Po poročanju Jutarnjega lista se je to zgodilo v času pouka.

Učiteljica je povedala, da je bila v času dogodka sicer blizu − pogovarjala se je namreč z drugimi otroki, tako da ni takoj slišala in videla, kaj se dogaja spodaj na igrišču.

"Videl sem video, malo smo bili presenečeni, najin otrok namreč hodi v prvi razred in je bil priča tega dogodka," je povedal Luka Kolarić iz Medulina.

Ravnateljici očitajo prepočasen odziv

"Nasilje se je zgodilo v minuti, poleg so bili tudi starejši učenci, ki bi lahko otroke ločili, a vsi niso reagirali in poskušali preprečiti nasilja," je povedala ravnateljica Emanuela Pinzan Chiavalon. Nekateri ji očitajo, da se ni dovolj hitro odzvala in ukrepala, kot bi morala, a sama to zanika. "V dogodek smo vključili javnost, policijo in druge pristojne službe, nikakor pa nismo imeli namena prikriti tega, kar se je zgodilo," je dejala ravnateljica.

To je te tudi dni na svojem profilu na Facebooku zanikala in zapisala, da kot ravnateljica in mama sočustvuje z otroki ter starši in da so otroci zanjo vedno na prvem mestu. Napisala je, da se je dogodek zgodil prejšnjo sredo ob 10.30 in da so ob 10.37, torej v manj kot v dveh minutah od začetka samega dogodka, pomagali otroku.

"S strokovno službo šole sva vse otroke, ki so sodelovali na prireditvi, takoj povabili v zbornico, jih pomirili in se z njimi pogovarjali ter jih opozorili na neprimerno vedenje. Otroci so ob tej priložnosti spoznali težo svojega dejanja ter se takoj objeli, sprijaznili in vsi skupaj zajokali, tako napadeni fant kot preostali otroci. Po pogovoru so vsi otroci odšli k pouku," je povedala Pinzan Chiavalonova.

Ravnateljica je dejala, da bodo napadalci kaznovani z izrekanjem pedagoških ukrepov, več informacij pa zaradi uradne preiskave, ki je v teku, ne sme podati. Povedala je, da je bilo med napadalci manj kot pet otrok in da se je fant, ki so ga pretepli, preselil pred nekaj meseci. "S fantom vsak dan delamo na socializaciji," je pojasnila Emanuela Pinzan Chiavalon.

Policistka je šolarjem predavala o nasilju med vrstniki

Na resornem ministrstvu so potrdili, da so odgovorni v šoli ravnali po predpisanem protokolu. V času napada je policist predaval na tej šoli o vrstniškem nasilju. Učiteljica je nemudoma obvestila svoje sodelavce, medulinski župan je za to izvedel dan po dogodku. V tem dopoldnevu je šola izvajala aktivnosti šolskega preventivnega programa.

"Bili smo prvi, ki smo se obrnili na šolo. Seveda vsakogar zanima, kaj se dogaja na njegovem dvorišču, tudi če nismo ustanovitelji šole," je povedal Ivan Kirkač, župan Občine Medulin.