Nasilje mladoletnikov nad starši vse pogostejše #video

Vsaka tretja oseba pri nas je žrtev nasilja, epidemija ga je le še spodbudila. Posebej ranljivi so otroci in mladostniki, vedno več pa je tudi nasilja nad starostniki in, kot smo videli, nasilja mladoletnikov nad starši. Psihologi predvidevajo, da je razlog za nasilje nad starši največkrat vedenjska motnja. Število kaznivih dejanj, ki jih zakrivijo mladoletniki, sicer upada, po drugi strani pa je med njimi vsako leto več nasilništva.

Kazniva dejanja, ki jih zagrešijo mladoletniki, so vse drznejša, opozarjajo strokovnjaki, zadnje v vrsti je poskus umora, 16-letnik naj bi v Prekmurju večkrat zabodel svojega očeta, ko je ta spal. Ko gre za družinsko nasilje, je veliko tudi manjših oblik.

"Gre za udarce, pretepe. V nekaterih primerih starši živijo v strahu pred svojimi otroki in prosijo za zaščito," je dejal klinični psiholog Tristan Rigler.

Vzroki za nasilje različni

Ozadje oziroma vzrok za nasilje mladoletnikov nad starši je različno.

"Najprej pomislimo in raziščemo, ali gre za kakšno vrsto duševne motnje, a večkrat so v ozadju vedenjske motnje," pojasnjuje klinični psiholog Rigler. "Vedenjske motnje pa so večinoma povezane s temperamenti, lastnostmi, s katerimi se otrok rodi, in pozneje z vzgojnimi prijemi, izkušnjami iz okolja," je dodal Rigler.

Predvsem tu strokovnjaki opažajo splošen trend vzgoje, pri katerem starši svojim otrokom postavljajo vedno manj meja.

"Zanimivo pa je, ko delamo s starši teh otrok, da nekateri na moje presenečenje sprašujejo, ali je kaj narobe. Starši sprašujejo nas, strokovnjake, ali je kaj narobe, da jih njihov otrok tepe," je razmere razložil Rigler.

Po podatkih policije mladoletniki pri nas storijo dva odstotka kaznivih dejanj oziroma vsako petdeseto. Število primerov sicer upada. Če so leta 2012 policisti obravnavali nekaj več kot dva tisoč takih primerov, so jih leta 2016 tretjino manj, lani pa so obravnavali dobrih tisoč kaznivih dejanj mladoletnikov, torej pol manj kot pred desetimi leti. Ob tem med mladoletniki narašča nasilništvo, v primerjavi z letom 2016, ko so policisti zabeležili 38 teh primerov, so jih lani že 80, v štirih letih se je število torej podvojilo.

"Zdaj smo tu: otroci tepejo svoje starše, ljudem moramo razlagati, da moramo biti kolektivni, pomagati drug drugemu, in tega nihče ne razume več," je grozljivo stanje opisal Rigler.

Za pomoč žrtvam nasilja v družini 24 ur na dan deluje SOS-telefon, po pomoč se lahko obrnete tudi na policijo in Centre za socialno delo.