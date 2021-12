V Sloveniji potrdili štiri primere okužbe z omikronom

Prve primere omikrona smo potrdili tudi v Sloveniji. Po besedah premierja Janeza Janše so v Ljubljani odkrili skupek okužb s to različico.

Prve primere omikrona smo potrdili tudi v Sloveniji. Po besedah premierja Janeza Janše so v Ljubljani odkrili skupek okužb s to različico. Foto: Reuters

Obdobje, v katerem so se osebe okužile z omikronom velja med 29.novembrom in 6. decembrom. "V tem trenutku lahko povem še, da so vse štiri osebe z območja Ljubljane, še vedno v preiskavi, vse pa so testirali v okviru ZD na Metelkovi v Ljubljani," je še dodal Miroslav Petrovec.

Za eno od okuženih oseb je verjetno, da gre za osebo, ki je v preteklosti že prebolela covid-19, je še poudaril in dodal: "Pred nami so verjetno žal težki dnevi, verjetno je lahko okužba razširjena bolj, kot kažejo prva dejstva," je še opozoril Petrovec in pozval k cepljenju.

prof. dr. Miroslav Petrovec: Tudi tisti, ki ste že cepljeni - če je minilo že več kot 6 mesecev, vabljeni na tretji odmerek, kajti le to nam daje nekaj optimizma, da se bomo tudi z novo različico bolje spopadali. #CepimoSe — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) December 14, 2021

"Odkritje omikrona lahko celo napoveduje nov val," pa je poudaril minister za zdravje Janez Poklukar.

Število bolnikov pada prepočasi, sapo izgublja tudi dnevno padanje števila okuženih

Kazalniki obremenjenosti bolnišnic kažejo, da imamo danes v bolnišnicah 235 bolnikov v enotah intenzivne terapije, med njimi je 83 odstotkov necepljenih. Ob 817 covidnih bolnikih na navadnih oddelkih je necepljenih 71 odstotkov. "Če bi bili danes ustrezno precepljeni, bi imeli v intenzivah med 40 in 70 hospitaliziranih oseb s covid-19, v bolnišnicah pa na navadnih covidnih oddelkih med 200 in 300 bolnikov. Zato še enkrat več prošnja in poziv, da pristopimo k cepljenju," je ob tem poudaril Poklukar.

"V zadnjih dneh padanje dnevnega števila okužb pomembno izgublja sapo," je še dejal Poklukar, in to ponazoril s številkami. "Če vemo, da se je v prejšnjih treh tednih dnevno število okuženih, glede na isti dan predhodnega tedna, zmanjševalo za 20 do 30 odstotkov, zadnje dva, tri dni pa imamo od 10 do 20-odstotni padec, v povprečju je ta 15-odstoten, me vse to močno skrbi."

🇸🇮 @JJansaSDS: Danes se je tudi Slovenija uvrstila na seznam držav, kjer so odkrili omikron, torej novo varianto virusa, ki je v nekaterih evropskih državah zelo razširjen. pic.twitter.com/sIl695MXJT — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) December 14, 2021

"Slovenija se je danes uvrstila na seznam držav, v katerih so potrdili primer okužbe z novo koronavirusno različico omikron," je novico na današnji seji DZ Slovencem sicer prvi sporočil predsednik vlade Janez Janša.

Omikron so zaenkrat v Evropi potrdili pretežno pri uvoženih primerih, zbolevanja po okužbi pa večinoma niso bila težka, poroča STA. Tudi učinkovitost delovanja cepiv proti covid-19 na novo različico še ni znana. Prvi rezultati sicer kažejo, da bi lahko učinkovala slabše. "Podatki so različni in za zdaj težko govorimo o učinkovitosti cepiva, sploh pri poteku težje oblike bolezni," je ob tem pojasnila Marta Grčič Vitek.

Cepljenje otrok smiselno in priporočljivo

Po ponedeljkovem sestanku posvetovalne skupine za cepljenje je Grgič Vitkova predstavila tudi smernice in priporočila za cepljenje otrok proti covid-19.

"Cepljenje posebej priporočamo za rizične otroke, torej kronične bolnike in tiste, ki s takimi osebami živijo. Prav tako je cepljenje smiselno za vse ostale otroke," je dejala. Vsa ostala navodila in priporočila bodo straši dobili pri pediatrih, je dodala.

Poživitveni odmerek prej, veljavnost covidnega potrdila 270 dni

Novost je tudi priporočilo za poživitveni odmerek, ki ga lahko po odločitvi Eme (Evropske agencije za zdravila) posameznik lahko dobi prej kot v šestih mesecih. "Po novem za priporočilo velja, da se poživitveni odmerek priporoča po šestih mesecih, najkrajši presledek med osnovnim in poživitvenim odmerkom pa je tri mesece," je še pojasnila Grgič Vitkova."A kako bomo to uredili v državi, še ni znano, o tem še teče razprava, tudi na ravni Evropske unije," je še dodala.

Nova bo tudi omejitev veljavnosti digitalnega covidnega potrdila za osebe cepljene z osnovno shemo, in sicer na 270 dni. "Torej, po 270-ih dneh bi certifikat prenehal veljati in bi bil potreben poživitveni odmerek," je še pojasnila nacionalna koordinatorica programa cepljenja iz NIJZ.