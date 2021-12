Ubil ženo in obe hčerki, zažgal hišo in sodil še sebi

V Somborju v Srbiji se je včeraj zgodila grozljiva družinska tragedija, v kateri je 59-letni moški najprej ubil ženo, potem pa z ročno bombo zažgal hišo, v kateri sta bili hčerki, stari 15 in 19 let, kar je bilo za njiju usodno. Na koncu je z obešenjem sodil še samemu sebi.

Požar je izbio oko 12 sati, u Ulici Sime Šolaje, a vatrogasci su uspeli da ga ugase.https://t.co/N2io0RvMAd — Dnevni list Danas (@OnlineDanas) December 29, 2021

59-letnega moškega, moža in očeta, so po poročanju srbskih medijev prejšnji teden izpustili iz pripora zaradi nasilja v družini, še vedno pa mu je bila odrejena prepoved približevanja. Storilca grozljivega zločina so sicer enkrat že aretirali, ko je leta 2010 grozil tožilcu.

Tragedija se je v Somborju zgodila v sredo, ko je še pred poldnevom gasilce o požaru v družinski hiši obvestil edini preživeli sin, ki je prišel domov.

Družino je trpinčil že dalj časa

Gasilci so na prizorišču po gašenju v hiši odkrili štiri trupla. Moški naj bi ženo najprej večkrat zabodel, zažgal hišo, zaradi česar sta v požaru umrli obe hčerki, nato pa se sam obesil na tram.

"Gre za hišo z okoli 150 kvadratnimi metri, požar je pogasilo deset gasilcev, na kraj tragedije so prispele tudi preiskovalne in reševalne ekipe," je dejal neimenovani vir blizu preiskave zločina.

"Prvi rezultati preiskave so pokazali, da je storilec ženo večkrat zabodel z nožem, nato pa v sobo, kjer sta bili njegovi hčerki, vrgel bombo. Zatem je zanetil ogenj, ki je povzročil požar, in se na koncu obesil," je še povedal neimenovani vir in dodal, da je bil moški do družine že dalj časa psihično in fizično nasilen.

Verjetno dejstva, da družinski člani tega niso hoteli več trpeti, nikakor ni sprejel, je še po poročanju srbskih medijev navedel omenjeni vir.