Nemčija: zaradi ponarejenega covidnega potrdila umoril celo družino

V soboto smo poročali o družinski tragediji, ki je pretresla Nemčijo. V kraju v bližini Berlina je 40-letni David R. umoril ženo in tri hčerke, na koncu pa sodil še sebi. Po zadnjih ugotovitvah naj bi do tragedije prišlo zaradi ponarejenega covidnega potrdila. V dolgem poslovilnem pismu, ki ga je našla policija, je pokojnik namreč zapisal, da je ponaredil potrdilo o cepljenju za svojo ženo. Ko je to ugotovil njen delodajalec, se je par ustrašil, da ju bodo aretirali in jima odvzeli otroke, poročajo tuji mediji.

V soboto so v stanovanjski hiši v manjšem kraju Senzig južno od Berlina odkrili trupla dveh odraslih, starih štirideset let, in treh otrok, starih štiri, osem in deset let, je poročala nemška tiskovna agencija dpa. Na truplih so bile vidne strelne in vbodne rane.

V kraju v bližini Berlina je 40-letni David R. umoril ženo in tri hčerke. Na koncu je sodil še sebi. Žrtve je moški ustrelil na domu. V dolgem poslovilnem pismu, ki ga je našla policija, je pokojnik zapisal, da je ponaredil potrdilo o cepljenju za svojo ženo. Ko je to ugotovil njen delodajalec, se je par ustrašil, da ju bodo aretirali in jima odvzeli otroke, poročajo tuji mediji.

Foto: Reuters

V Nemčiji necepljeni skoraj izločeni iz javnega življenja

Brez potrdila o cepljenju lahko v Nemčiji prebivalci dostopajo le še do osnovnih storitev, saj so nemške oblasti pretekli teden necepljene prebivalce skoraj popolnoma izločile iz družbenega življenja.