Po strašni tragediji napihljivega gradu ugasnilo še eno mlado življenje

"Enajstletni deček Chace Harrison je danes popoldne "preminil v bolnišnici," je v izjavi za CNN dejal policijski komisar Tasmanije Darren Hine."Naše misli so še naprej z njegovo družino ter družinami in ljubljenimi vseh vpletenih otrok v nerazumljivo težkem času," je dodal Hine.

Fant je bil eden od devetih otrok, ki so padli z deset metrov visokega napihljivega gradu, ki ga je dvignil veter. Skupno je v tragediji umrlo šest otrok. Dva otroka ostajata v kritičnem stanju v bolnišnici, drugi pa okreva doma, je dodala policija.

Tragičen dogodek še preiskujejo

Preiskava je v teku. Ugotavljajo, kaj je povzročilo tragedijo, kako močno je takrat pihal veter in kako je bil grad pritrjen ob tla. Komisar Hine je dejal, da bo prednostna naloga oddelka za kazenske preiskave Devonport "zaslišanje vseh prič, zbiranje in analiza forenzičnih dokazov in vseh okoljskih vidikov, vključno z vremenskimi vzorci in razmerami v času incidenta.

Napihljivi grad je bil ena izmed številnih aktivnosti, ki so bile organizirane za učence. Druge dejavnosti so vključevale vodno igrišče in žoge Zorb. Hine je dejal, da je v dejavnostih sodelovalo "blizu 40" otrok, ko je sunek vetra grad dvignil s tal. Do prihoda reševalcev je več odraslih spremljalo dogodek in nudilo prvo pomoč.