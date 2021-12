Zaradi padca z napihljivega gradu umrli štirje otroci #video

BREAKING Child dead and several fighting for life as wind blows bouncy castle into air https://t.co/BglB1Y8FbS pic.twitter.com/Ws2V85uZgW

"Otroci so padli z višine približno desetih metrov," so navedli pri avstralski policiji, starosti otrok pa niso razkrili. Znano je še, da so zaradi padca umrli dva fantka in dve deklici.

"Prizor je bil pretresljiv in zelo žalosten," je po dogodku dejala poveljnica policije iz Tasmanije Debbie Williams. "Zdi se, da je sunek vetra napihljivi gradu dvignil v zrak," je še pojasnila novinarjem pred osnovno šolo Hillcrest.

Po nesreči, ki se je zgodila zadnji dan šolskega leta, se je že odzval tudi avstralski premier Scott Morrison. "Gre za nepredstavljivo, srce parajočo nesrečo," je dejal.

Na kraju nesreče so preostale otroke najprej oskrbeli reševalci, preden so jih s helikopterjem odpeljali v bolnišnico.

