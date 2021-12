Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Nedopustno je, da je tako opita in da je sploh pod vplivom alkohola sedla za volan," so po včerajšnji obravnavi 29-letne voznice na Ptuju opozorili policisti Policijske uprave Maribor. V telesu je imela kar 1,63 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka in vožnja v takem stanju bi se lahko končala tudi tragično.