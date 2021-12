Akcija v Sloveniji: popolnoma treznih le 70 odstotkov voznikov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Moderatorji Zavoda Varna pot so v petek in soboto v okviru preventivne akcije za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi nagovorili več kot 600 aktivnih udeležencev v prometu, preizkus alkoholiziranosti pa je opravilo 411 ljudi. Prisotnost alkohola nad mejo zakonske regulative so zaznali pri 11 odstotkih, popolnoma treznih pa je bilo le 70 odstotkov vseh voznikov.

Kot so v sporočilu za javnost zapisali v Zavodu Varna pot, so bili njihovi moderatorji v petek v večernih urah v središču Kopra, v soboto pa v središču Ljubljane. Po mestnih ulicah v bližini gostinskih lokalov so nagovarjali vse aktivne udeležence v prometu, spodbujali k odgovornemu ravnanju v prometu ter ponudili brezplačni preizkus alkoholiziranosti.

Treznih 70 odstotkov voznikov

Preizkus je opravilo 411 ljudi. Med njimi je bilo treznih 70 odstotkov, pod mejo zakonske regulative (do 0,24 miligrama v litru izdihanega zraka) jih je bilo 21 odstotkov, nad mejo zakonske regulative (od 0,24 do 0,52 miligrama v litru izdihanega zraka) pa 11 odstotkov. Pri nikomur od udeleženih ugotovljena vrednost ni bila nad mejo zakonske regulative, ki prinaša 18 kazenskih točk (nad 0,52 miligrama v litru izdihanega zraka).

Polovica za ničelno toleranco do alkohola za volanom

Predstavniki zavoda so trezne nagradili s praktičnimi nagradami, tistim, pri katerih so zaznali prisotnost alkohola, pa so svetovali, da se domov odpravijo s treznim prijateljem, domačimi, taksijem ali drugim javnim prevozom.

Sicer pa so predstavniki zavoda nagovorjene spraševali tudi po njihovem mnenju o dovoljeni meji vsebnosti alkohola v krvi, pri čemer se je 55 odstotkov vprašanih strinjalo, da bi meja morala biti nič, 38 odstotkov se jih je strinjalo s trenutno veljavno mejo 0,24 miligrama v litru izdihanega zraka, pet odstotkov bi jih mejo zvišalo na 0,40 miligrama v litru izdihanega zraka, odstotek pa na 0,50 miligrama v litru izdihanega zraka.

Zavod Varna pot je aktivnosti izvajal v sklopu tretje nacionalne preventivne akcije za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu, ki jo od petka do danes koordinira Agencija za varnost prometa v sodelovanju s policijo in nevladnimi organizacijami.

Za vsako tretjo smrt v prometu odgovorni alkoholizirani vozniki

Kot so izpostavili v zavodu, alkohol ostaja eden od glavnih dejavnikov tveganja za nastanek prometne nesreče. "Zaradi alkohola se zmanjšujejo naše sposobnosti varnega sodelovanja v prometu, zaznava, predvidevanja in presoje ter odločanja in končne izvedbe ustreznega ravnanja. Zato se zaradi vpliva alkohola že pri koncentraciji 0,5 promila verjetnost povzročitve prometne nesreče podvoji, pri 1,1 promila alkohola pa 8-krat poveča v primerjavi s treznim voznikom," so zapisali.

Podatki za leto 2021 izkazujejo, da vsako 12. prometno nesrečo in vsako tretjo prometno nesrečo s smrtnim izidom povzročijo alkoholizirani udeleženci v prometu.