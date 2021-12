Družini žrtev pijanega voznika prisodili 265 milijard evrov odškodnine

Pijan voznik je leta 2017 prevozil rdečo luč na semaforju in trčil v avtomobil, v katerem sta bili mama in njena 16-letna hčerka, poroča CNN. Vsi trije so na kraju nesreče umrli. Družina preminulih žrtev je proti baru, kjer je voznik popival pred tragičnim dogodkom, vložila odškodninski zahtevek. Kot so trdili v tožbi, so natakarji bara vozniku točili alkoholne pijače, čeprav je ta kazal znake vinjenosti. Porota se je na sojenju strinjala z družino in je baru ter njenemu lastniku dosodila plačilo odškodnine v višini 265 milijard evrov. Družina žrtev sicer ne pričakuje, da bo denar kadarkoli izplačan, saj gre za vsoto, ki je tožene stranke ne premorejo.

"Poroto smo prepričali z argumentom, da se morajo oni odločiti, kako glasno bodo obsodili vožnjo pod vplivom alkohola," je za CNN sodbo komentiral eden od odvetnikov družine Craig Sico. Po njegovih besedah je višina odškodnine simbolična, gre predvsem za sporočilo, kakšno škodo pijana vožnja povzroči družinam žrtev. Bar, v katerem je voznik pred nesrečo popival, je sicer zaprt že vse od leta 2019. Iz podjetja, ki je upravljalo z barom in mora plačati odškodnino, za CNN niso komentirali sodbe.