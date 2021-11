Policija prosi za pomoč: neznani voznik trčil v mladoletnico in odpeljal

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Včeraj zjutraj se je v križišču Vrunčeve in Levstikove ulice v Celju zgodila prometna nesreča, v kateri se je lažje poškodovala mladoletna peška, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Ko je mladoletnica na prehodu za pešce prečkala cesto, je vanjo trčil voznik, nato pa s kraja odpeljal v smeri Mariborske ceste. Peška se je v trčenju lažje poškodovala, policija išče neznanega voznika in očividce pri tem prosi za pomoč.