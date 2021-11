Trije moški prek ceste napeli žico: 21-letni motorist izgubil življenje

Danes 57-, 61- in 67-letni moški so lani v bližini Reke prek gozdne ceste med dvema drevesoma napeli žico, čeprav so vedeli, da cesto uporabljajo tudi motoristi, poroča Slobodna Dalmacija. Prvi, ki je naletel na žico, je bil 21-letni motorist, ki je v nesreči zaradi poškodb vratu in glave tudi izgubil življenje. Mladenič sicer ni bil edini motorist, ki je naletel na žico, a so preostali motoristi utrpeli le lažje poškodbe. Policija je ravno te dni končala preiskavo in tožilci so proti trojici vložili kazensko ovadbo. Očitajo ji ogrožanje splošne varnosti.