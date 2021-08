Pogrešano mlajšo osebo so negibno ob motorju našli svojci

Ob 23.14 so na cesti Pri cerkvi−Struge−Smuka v občini Dobrepolje svojci našli pogrešano mlajšo osebo, ki je negibno ležala ob motorju pri grmičevju.

Gasilci PGD Videm in PGD Struge so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, osebi nudili prvo pomoč ter jo oživljali do prihoda reševalcev Nujne medicinske pomoči Ljubljana.

Kljub hitri intervenciji reševalnih služb je oseba umrla na kraju dogodka.

Z Generalne policijske uprave so sporočili, da se je nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 15-letnik, zgodila ob 22.50 na regionalni cesti pri naselju Žvirče v občini Grosuplje. 15 letni voznik mopeda je vozil iz smeri Žvirč proti kraju Pri cerkvi. Na delu ceste, ki poteka iz levega v desni nepregledni ovinek po klancu navzdol je zapeljal levo izven vozišča in trčil v drevo. Zaradi hudih poškodb je na kraju nesreče umrl.