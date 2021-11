V Brestanici našli mrtvo žensko, 79-letni osumljenec hospitaliziran

Policisti in kriminalisti nadaljujejo zbiranje obvestil in preiskovanje okoliščin primera.

Novomeške policiste so v soboto nekaj pred 18. uro s klicem na telefonsko številko 113 obvestili o umoru v Brestanici. Na kraju so policisti naši mrtvo 69-letno žensko in poškodovanega 79-letnega osumljenca, poroča stran Dolenjska news. Osumljenca so pridržali in ga kasneje hospitalizirali v psihiatrični ustanovi.