Dolenjska: lastnik hiše hotel zaščititi svoj vrt – končalo se je z udarcem v glavo

Na območju Šentjerneja sta neznanca ponoči napadla in poškodovala moškega, ki ju je zalotil na vrtu svoje hiše, medtem ko sta poškodovala rastlinjak. Moškemu so pomoč nudili policisti in reševalci, neznanca pa policija še išče, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Moški je ob 2.30 slišal ropot na dvorišču hiše. Ko je stopil ven, je opazil dva neznanca, ki sta začela bežati. Poskušal ju je dohiteti, pri čemer pa ga je eden izmed storilcev z neznanim predmetov udaril po glavi. Neznanca sta nato pobegnila.

Na kraj so bili kmalu potem napoteni policisti in reševalci, ki so poškodovanemu moškemu nudili prvo pomoč. Pri nadaljnjem ogledu kraja so ugotovili, da sta storilca pred tem z lesenim kolom poškodovala rastlinjak na vrtu hiše.

Policisti in kriminalisti intenzivno nadaljujejo zbiranje obvestil, preiskavo ter aktivnosti za izsleditev osumljencev in ugotavljanje vseh okoliščin kaznivih dejanj. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo, so še sporočili.