Šele začetek sezone in že več smučarskih nesreč

Policisti o trčenju še vodijo postopek, so sporočili s Policijske uprave Kranj in pozvali k upoštevanju pravil varnega smučanja, predvsem glede hitrosti, ustavljanja in opreme. Foto: Ana Kovač

Smučarska sezona se je šele dobro začela, a na belih strminah beležijo že številne poškodbe. Gorenjski policisti so včeraj obravnavali tri smučarske nesreče, pomoč sta potrebovala tudi turni smučar in tekač na smučeh.

Dva smučarja sta padla sama, tretji pa je trčil v smučarja, ki je stal ob robu smučišča.

"V enem primeru padca gre za poškodbo rame, v drugem pa za hujšo poškodbo noge. Pri trčenju med smučarjema si je povzročitelj poškodoval prsni del, pri oškodovancu pa okoliščine kažejo na poškodbo rame," so o teži poškodb sporočili iz Policijske uprave Kranj.

Za nesreče je lahko kriv tudi alkohol

Povzročitelju nesreče je preizkus alkoholiziranosti pokazal rezultat tik pod mejo dovoljenega (0,24 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, s toleranco alkotesta dovoljeno 0,29 miligramov alkohola na liter izdihanega zraka).

Na pomoč tudi turnemu smučarju

Na Vitrancu v občini Kranjska Gora se je v nedeljo ob 14.37 poškodoval turni smučar, pa so sporočili iz Uprave za zaščito in reševanje. Posredovali so gorski reševalci GRS Kranjska gora in helikopter Slovenske vojske z združeno ekipo HNMPGRS. Poškodovanega so oskrbeli in ga s helikopterjem prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice.

Ob 13. uri je na tekaški progi med naseljema Metulje in Topol v občini Bloke onemogel tekač na smučeh. Do prihoda reševalcev NMP Cerknica so mu pomagali gasilci PGD Nova vas in ga pozneje pomagali prenesti do reševalnega vozila.