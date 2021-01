Novosti v devetih regijah: odrta smučišča in še več drugih izjem

V osrednjeslovenski, pomurski, savinjski, podravski, gorenjski, obalno-kraški, koroški, zasavski in primorsko-notranjski regiji, ki imajo ugodnejšo epidemiološko sliko, danes v veljavo stopajo nekatere izjeme pri prepovedih obratovanja, poroča STA.

Med drugim lahko od danes obratujejo žičniške naprave ob upoštevanju vseh priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, pogoj za smučanje je negativen test, ki mora biti opravljen v Sloveniji in ne sme biti starejši od 24 ur. Negativen test pa ni pogoj za smuko za otroke do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev. Prav tako predložitev negativnega testa ne bo potrebna za profesionalne športnike, trenerje in drugo spremljevalno osebje za izvedbo treningov in tekem.

Športna rekreacija dovoljena le v regijah, kjer prebivate

Policisti pozivajo smučarje in ostale obiskovalce k upoštevanju vseh priporočil za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Zaradi pričakovane gneče na cestah in parkiriščih v smučarskih središčih svetujejo previdnost in strpnost. Spomnili so še, da je športna rekreacija dovoljena le v regijah, kjer prebivajo.

V omenjenih devetih regijah so se ob tem obstoječim izjemam od prepovedi ponujanja blaga in storitev pridružile nove, in sicer premične stojnice za prodajo kmetijskih pridelkov in proizvodov kmetovalcev, servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles ter specializirane prodajalne z otroškim programom.

V preostalih treh regijah - goriški in posavski regiji ter v statistični regiji Jugovzhodna Slovenija - sedanje omejitve ostajajo.