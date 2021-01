Smučišča vnovič ustavila naprave

Po le sedmih dneh obratovanja so žičniške naprave na smučiščih po državi danes vnovič obstale. Vlada se je tako odločila, da bi ob zaskrbljujoči epidemiološki sliki poškodbe rekreativnih smučarjev ne pomenile še dodatne obremenitve bolnišnic in osebja. Izjemoma lahko žičnice uporabljajo športniki za treninge in tekmovanja.

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je prepoved obratovanja žičniških naprav na smučiščih, ki jih je zima letos obdarila z obilico snega, predlagal po posvetovanju s stroko. "Epidemiološka slika je žal zelo težka in zaskrbljujoča," je dejal po četrtkovi seji vlade ter lastnikom žičniških naprav obljubil pomoč države, navaja STA.

Pričakujejo posluh in finančno pomoč

Združenja slovenskih žičničarjev ta odločitev ni presenetila. Zdaj bodo pripravili podatke o izpadu prihodkov, v nadaljevanju pogovorov z vlado pa pričakujejo posluh in finančno pomoč, sicer se bojijo, da panoga, ki je po njihovih navedbah že tako ali tako tehnično in finančno zelo zahtevna, ne bo preživela letošnjega leta. "Gre zgolj in samo za preživetje," so poudarili po navedbah STA.

Prva smučišča so v letošnji sezoni zagnala naprave v drugem tednu decembra, najprej ob dovoljenju za obratovanje le vlečnic in sedežnic, ne pa tudi krožno kabinskih žičnic. Te so lahko začele voziti potnike 15. decembra, že 23. decembra pa so se morale vse žičnice v skladu z vladnim odlokom ustaviti. Ponovno so jih lahko upravljalci zagnali 1. januarja, a le za smučarje z negativnim testom na novi koronavirus. Po le sedmih dneh delovanja so tako naprave na smučiščih danes spet obstale.

Izjemoma jih lahko uporabljajo kategorizirani in profesionalni športniki, trenerji in drugo osebje za izvedbo tekem in treningov. Izjema so tudi prevozi oseb z žičniškimi napravami za nujno oskrbo, medicinsko pomoč, zaščito in reševanje, še piše STA.