Številni danes na Obalo ali na smučišča #video

Preživljamo prvi konec tedna brez omejitve gibanja na občine in današnjo soboto so številni izkoristili za obisk Obale. Še več se jih je odločilo za obisk smučišč.

Obalno-kraška regija ima najslabšo epidemično sliko. V zadnjem tednu je število okuženih zraslo za tretjino, samo v Kopru so v zadnjih dveh dneh potrdili 105 novih primerov okužbe.

"Slika ni najboljša, ampak če primerjamo z drugimi kraji po Sloveniji, se držimo ukrepov približno enako. Predvidevam, da, ker smo prej imeli toliko boljšo sliko, zdaj nismo toliko prekuženi, zato smo veliko bolj podvrženi možnosti okužb," je za Planet povedal župan Kopra Aleš Bržan.

Kljub oblačnemu vremenu pa je Obala danes pritegnila mnoge obiskovalce. Po zagotovilih policistov, ki so nadzorovali priljubljene obalne predele, so ljudje upoštevali priporočila. Prav tako pa so preverjali, ali se med seboj družijo osebe iz istega gospodinjstva, nošenje mask, konzumiranje hrane in pijače na javnih krajih, je pojasnil pomočnik komandirja koprske policije Tomaž Škabar.

Smučišča so bila polna

Že zgodaj zjutraj pa so bila polna parkirišča ob smučiščih. Kljub pogoju, da smučarji potrebujejo negativen test, če želijo iti na smuko, to številnih ni zmotilo. Več kot 2500 kart je bilo danes dopoldne prodanih zgolj na Krvavcu.

Ker so lokali in restavracije zaprti, si obiskovalci večinoma hrano in pijačo prinesejo s sabo, pomalicajo pa kar ob robu smučišča.

Tudi na smučiščih so policisti in redarji opozarjali na morebitne kršitelje. Napovedujejo pa tudi, da bodo na morebitne kršitelje pozorni tudi jutri, prav tako pa naslednji konec tedna.