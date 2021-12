Tragedija: Plaz odnesel brata legendarne smučarke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nesreča se je zgodila med turno smuko na pobočju gore Monte Sobretta v Alta Valtellini v provinci Sondrio.

Štiridesetletnega Jacopa Compagnoni, ki je bil izkušen gorski vodnik in inštruktor smučanja, je pokopal snežni plaz, njegov prijatelj, ki je član reševalne službe in je takoj poklical na pomoč, jo je odnesel brez poškodb. Kljub temu da so reševalci s helikopterjem kraj nesreče dosegli v desetih minutah, je bilo za ponesrečenca žal prepozno.

Kot poročajo italijanski mediji, je bila nevarnost plazov v času nesreče le druge stopnje in tudi vremenska napoved je bila odlična, zato bo šele nadaljnja preiskava pokazala, kaj je šlo narobe.

Nekdanja smučarka, 51-letna Deborah Comagnoni, trikratna olimpijska in svetovna prvakinja ter 16-kratna zmagovalka v svetovnem pokalu, je ob družinski izgubi povsem skrušena.

"Izguba brata ti zlomi srce, še posebej če gre za tako posebnega brata, kot je bil zame Jacopo. Želim se ga spominjati po nasmešku, ki ga je imel na obrazu vedno, ko se je vrnil domov s poletnih ali zimskih odprav in ko je objemal svoji deklici. Prepričana sem, da me bo njegova duša čakala v gorah, kadar ga bom pogrešala," je izjavila ob veliki tragediji.

Deborah Compagnoni velja za eno največjih imen v italijanskem smučanju. V svoji zbirki ima tri naslove olimpijske in svetovne prvakinje in 16 zmag v svetovnem pokalu. Foto: Guliverimage