Vsaka druga Slovenka je pred 15. rojstnim dnem žrtev nasilja #video

Statistika je zaskrbljujoča: eno od oblik nasilja je - še preden je dopolnila 15 let - v Sloveniji doživela vsaka druga ženska. Mnogo primerov ostane neprijavljenih, če pride do prijave, pa imajo institucije pogosto zvezane roke. Kje se je zalomilo v primeru 41-letne Amande in kje sistem peša?

Družina s šestimi otroki se je pogosto selila, razlogi naj bi bile intervencije Centrov za socialno delo. Ko so se preselili v Sevnico, so na posavski podružnici z 41-letnico opravljali individualne razgovore, vendar je vztrajala, da možu popolnoma zaupa. "Žrtve same morda ne vidijo, kako zelo ogrožene so. zato smo strokovne službe tiste, ki smo dolžne in moramo to prepoznati," pravi predsednica Društva SOS Maja Plaz.

47-letnika večkrat obravnavali na policiji

Postopke družine naj bi neuradno vodilo več Centrov za socialno delo, med njimi pretoka informacij naj ne bi bilo. Zaradi varovanja osebnih podatkov centri namreč nimajo skupne baze - posamični center lahko za vpogled v dokumente družine tako zaprosi le, če vedo, kje točno so se z družino ukvarjali.

Z vprašanji, kako med sabo sodelujejo, smo se obrnili na Skupnost CSD-jev, zaenkrat nam niso odgovorili. Zgodovina nasilja je bila prisotna, tudi na Policijo so prihajale prijave tretjih oseb, 47-letnika so večkrat obravnavali zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja.

"Premalokrat se uporabi sredstva pridržanja storilca, se prevečkrat gleda bolj na pravice tistih, ki povzročajo nasilje, kot pa na žrtve," pravi Plaz.

Ko so udeleženi otroci

Da imamo premalo strokovnega kadra, specializiranega za delo z žrtvami nasilja, opozarjajo v Ženski svetovalnici.

Težava nastopi tudi, ko se žrtvi ne verjame dovolj in se ne ukrepa. Zato je še toliko bolj pomembna podpora okolice, da ogroženost prepoznamo mi. V primerih, ko so udeleženi otroci, je potreba po zaščiti še toliko večja, sporočajo v društvu SOS. "Vse službe delujemo kar se da strokovno, da nam otroci ne spolzijo skozi sistem," pravi Tjaša Bertoncelj iz TOM telefon.

S klicem lahko rešimo življenje

Telefonske številke za pomoč žrtvam nasilja delujejo 24 ur na dan. So anonimne in popolnoma brezplačne. Povsod vas bo sprejel strokovno usposobljen kader. Na telefonskih številkah lahko nasilje prijavite tudi očividci.

S klicem lahko rešimo življenje. Zato se ne sprašujmo, česa žrtev ni naredila, še sporočajo na SOS telefonu, ampak se raje vprašajmo, kaj bi še lahko naredili, da bi jo bolje zaščitili.