Nasilnež z noži in palico napadel policista

Moški je v Krškem napadel ženo, jo poškodoval in ji grozil. Ko je poklicala policijo, se je umaknil. Policisti so ga našli v bližini, njegova aretacija pa bi se lahko končala tudi tragično.

Novomeški policisti so v sredo okoli 10. ure prejeli klic na pomoč z območja Krškega, kjer naj bi moški v napadu poškodoval ženo in ji grozil, da jo bo ubil. Ženska se je obrnila na policijo, ko so policisti prišli na kraj dogodka, so ti ugotovili, da nasilnega moža ni več tam.

"Policista sta poskrbela za njeno varnost, potem pa pričela z iskanjem moškega in ga opazila v bližini. Nasilnež je kričal nanju, v policista je vrgel ošiljeno cev, potem pa izza pasu potegnil dva večja noža, mahal z njima in jima grozil, da ju bo ubil," so dogajanje opisali novomeški policisti.

Ker moški opozoril in ukazov policistov ni upošteval, sta uporabila plinski razpršilec in ga uspela vkleniti. Zasegla sta mu noža in palico. "Na kraj so policisti poklicali reševalce, ki so oskrbeli poškodovano žrtev nasilja v družini. Zoper 62-lenega nasilneža bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivih dejanj nasilja v družini in napada na uradno osebo, ko opravljajo naloge varnosti," so še sporočili novomeški policisti.