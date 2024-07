Moški iz Kopra umrl po policijskem pridržanju

Koprski policisti so v soboto ponoči prejeli klic o razgrajanju 36-letnega moškega v stanovanju v Kopru. "Kljub posredovanju policistov se moški ni umiril in je nadaljeval agresivno vedenje, zato so policisti zanj uporabili prisilna sredstva," so sporočili s koprske policijske uprave.

Zaradi psihofizičnega stanja moškega so policisti poklicali zdravniško pomoč, reševalci pa so ocenili, da je lahko zdravniški pregled opravljen na policijski postaji, navajajo policisti.

Na policijski postaji izgubil zavest, nato umrl v bolnišnici

"S službenim intervencijskim vozilom je bil moški odpeljan na Policijsko postajo Koper, kjer so ugotovili, da je izgubil zavest. Zdravniška ekipa ga je takoj začela oživljati in bila uspešna pri reanimaciji. Moškega so zato odpeljali v Splošno bolnišnico Izola, od koder pa so nas kasneje obvestili, da je umrl," piše v sporočilu.

Preverjajo okoliščine

Policisti in kriminalisti zbirajo vse informacije za ugotavljanje okoliščin dogodka. Odredili so tudi pregled glede prisotnosti nedovoljenih substanc, preverjajo pa še sum kaznivega dejanja omogočanja uživanja ali uporabe prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi, so še sporočili s koprske policijske uprave.