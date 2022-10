Policija po pretepu v Bežigradu: Odkrili smo storilce, gre za mladoletne osebe

Policisti so po prijavi medvrstniškega nasilja na območju Bežigrada v Ljubljani in zaznavi sumov kaznivega dejanja nasilništva izvedli vrsto preiskovalnih in preventivnih ukrepov. V preiskavi so kaznivega dejanja nasilništva osumili štiri mladoletnike, je danes v izjavi za medije pojasnil načelnik policijske postaje Ljubljana Bežigrad Jure Ulčar.

"Lahko povemo, da so že znani vsi osumljenci kaznivega dejanja nasilništva, gre za štiri mladoletne osebe. Žrtvi smo nudili ustrezno pomoč, izvedeni so bili tudi ukrepi za njeno zaščito, da se takšno nedopustno dejanje ne bi ponovilo," je povedal Ulčar.

Zaradi vpletenosti mladoletnih oseb podrobnosti policija ni razkrila

Policija zaradi vpletenosti mladoletnih oseb in morebitne ponovne viktimatizacije, podrobnosti ne more pojasnjevati. Povedali so, da do sedaj posameznikov še niso obravnavali zaradi nasilnih dejanj, kakor tudi ne skupine, ki si je nadela posebno ime.

Šum v komunikaciji: policist dejansko več dni odsoten, a so se aktivnosti začele izvajati takoj

Policisti sicer že vrsto let izvajajo različne preventivne aktivnosti in mlade seznanjajo z vsemi oblikami nasilja, najsi je to fizično, verbalno ali nasilje preko spleta. Tudi v konkretnem primeru so opravili pogovor z vodstvom šole, v okviru rediteljskega sestanka pa bodo staršem predstavili svoje pristojnosti. V kratkem bodo na šoli izvedli tudi predavanje na temo nenasilne komunikacije, okrepiti pa nameravajo še prisotnost policistov v okolici šole.

Ulčar je naslovil tudi očitke starša žrtve, češ da so mu policisti rekli, da pristojnega policista še nekaj dni ne bo. Kot je pojasnil Ulčar je šlo za šum v komunikaciji, saj je bil policist dejansko več dni odsoten, kar pa ni pomenilo, da se aktivnosti niso začele izvajati takoj.

Kazni določene v kazenskem zakoniku so odvisne od posamičnega primera

Na splošno je Ulčar pojasnil, da so kazni določene v kazenskem zakoniku ter so odvisne od posamičnega primera glede na pravno kvalifikacijo. V danem primeru, ko gre za sume kaznivega dejanje nasilništva, saj je dejanje storilo več oseb, je zagrožena kazen do treh let zapora. V kolikor je storilec starejši od 14 let, je mlajši mladoletnik in za svoje dejanje odgovarja po kazenskem zakoniku. Mladoletniku se lahko izreče vzgojni ukrep, je dodal.

Pri tem je pomembno, da znake nasilja prepoznajo predvsem starši otrok ali tisti, ki so jim otroci zaupani v varstvo. Otroci in mladostniki so namreč lahko ujeti v mrežo nasilnega ravnanja vrstnikov. Pri tem so lahko ustrahovani, zato jih je strah povedati, kaj se dogaja, je opozoril Ulčar.