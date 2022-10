Pet osnovnošolcev brutalno nad sovrstnika, policija pa nič #video

V enem od ljubljanskih naselij je skupina najstnikov, ki si je nadela ime Gang 1107, napadla sovrstnika, napad snemala in posnetek kasneje tudi objavila na družbenem omrežju. Oče pretepenega učenca je dan po incidentu napad prijavil policiji, a je, kot je povedal za 24ur.com, tam naletel na neodzivnost. Policisti so mu namreč dejali, da pristojnega policista še nekaj dni ne bo in da bo moral malo počakati. Napadeni, ki se sicer že počuti bolje, je dejal, da ga bolj kot udarci bolijo posnetki.

Incident se je, kot poroča 24 ur.com, zgodil v petek okoli 15.30. Pet najstnikov, starih približno 14 ali 15 let, je fizično obračunalo s 13-letnim učencem, zatem pa so mu zagrozili, da o napadu ne sme nikomur nič povedati.

Starša napadenega sta za incident izvedela dan po tem, in sicer iz videoposnetkov, ki so se pojavili na družbenih omrežjih. Nemudoma sta obvestila policijo, kjer so jima najprej dejali, da bodo "ukrepali takoj v ponedeljek", v ponedeljek pa so ju zavrnili, češ da pristojnega policista še nekaj dni ne bo in da morajo malo počakati.

Napadalca od dneva incidenta ni bilo v šolo

Starši so prav tako nemudoma obvestili šolo, kjer so dečku ponudili psihološko pomoč. Oče žrtve je v pogovoru z ravnateljem dejal, da sumi, da je eden od učencev šole organizator nasilja, ravnatelj pa je nato dejal, da bodo proti napadalcu uvedli disciplinske ukrepe. Poleg tega je ravnatelj za 24ur.com povedal, da napadalca od prejšnjega petka, ko se je zgodil incident, še ni bilo v šolo, saj naj bi bil skupaj s starši v tujini.

Povedal je tudi, da so na šoli organizirali dodatne pogovore s sošolci in v skladu s pravili šolskega reda začeli postopek izreka vzgojnega opomina.

Že pred časom je skupina mladoletnikov napadla drugega učenca in mu obrila glavo

Po besedah očeta sta napadeni in eden izmed napadalcev sošolca. Imela sta nekaj manjših nesporazumov, ki so bili verjetno povod za napad.

Napadalec naj bi še isti dan med poukom telovadbe preostalim sošolcem kazal nož in govoril, da bo po pouku napadel sošolca. Skupina mladoletnikov, ki si je nadela ime Gang 1107, pa naj bi bila nasilna že prej. Napadli naj bi učenca iz iste osnovne šole in mu po napadu obrili glavo. Pripisujejo jim tudi druga kazniva dejanja in ustrahovanje, so še izvedeli novinarji 24ur.com.