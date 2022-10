V okolici osnovne šole pri Radomljah naj bi moški spolno nadlegoval otroke

Okoli Osnovne šole Preserje naj bi se potikal sumljiv moški in nadlegoval otroke. Policija okolico nadzira in še preverja vse okoliščine.

Policijsko upravo Ljubljana je občanka obvestila, da se v bližini Kamniške Bistrice v Preserjah pri Radomljah potika sumljiv moški, poroča spletni portal domžalec.si. Že pred tem so v začetku tedna staršem učencev Osnovne šole Preserje pri Radomljah z dopisom iz šolske svetovalne službe sporočili, da so prejeli obvestilo o spolnem nadlegovanju mladega moškega v bližnji okolici osnovne šole.

Vodstvo Osnovne šole Preserje pri Radomljah so obvestili o dogodku, v katerem je mlad moški pod mostom čez Kamniško Bistrico masturbiral in se očitno oziral naokrog, poroča portal domžalec.si. O tem so obvestili tudi policijo.

Tomaž Tomaževic s Policijske uprave Ljubljana je povedal, da po prejetem obvestilu občanke o nenavadnem obnašanju moškega v bližini osnovne šole tega policisti na kraju niso zaznali, prav tako ne do danes ob rednih kontrolah po prejetem obvestilu: "Do zdaj ni bilo zaznano ali potrjeno, da bi šlo za sume kaznivih ravnanj ali ravnanj, povezanih z otroki. Bomo pa kontrole in zbiranje obvestil nadaljevali," je dejal po navedbah portala.

Tomaževic je ob tem povedal, da občankam in občanom na policiji svetujejo, da o vseh primerih pojava sumljivih oseb ali njihovem sumljivem obnašanju občani takoj obvestijo policijo na številko 113, najbližjo enoto policije ali podajo anonimno obvestilo na številko 080 1200.

Otrok naj se ne zapleta v pogovor z neznanci

"Ob tej priložnosti poudarjam, da policisti namenjamo veliko časa ozaveščanju otrok o pravilnem vedenju in odzivih v morebitnih nevarnih situacijah. Otrokom je treba pojasniti, kaj naj naredijo, kam naj se zatečejo v nevarni situaciji, kajti vsak stik, komunikacija z neznano osebo še ne pomeni nevarnosti. Otroke je treba učiti, da lahko neznani osebi odgovori na vprašanje, vendar se v pogovor ne zapleta in ostane na varni razdalji. Z neznanci naj ne odhajajo, tudi če bi bile njihove ponudbe mamljive," je poudaril Tomaževic.

Starši naj za pogovor uporabijo premišljen pristop

"Starši naj se ne pogovarjajo z otroki, kadar gre za odmevne primere, kadar so pod vplivom čustev, ampak s pomočjo pripomočka, lahko bi bil to strip ali knjiga, in predvsem v mirnih situacijah na način, ki je sproščujoč in ne ogrožajoč. Pomembno je tudi, da ne razširjamo nepreverjenih informacij na družbenih omrežjih. To lahko povzroča strah, paniko in nezaupanje, preden policisti preverimo dejansko stanje."

V pismu staršem je za primer, da se zaščiti in opolnomoči otroke, če se kdaj znajdejo v podobni neprijetni situaciji, svetovalna služba podala nekaj nasvetov, ki so jih na portalu objavili v celoti. Če bi starši potrebovali pomoč pri pogovoru z otroki, se lahko obrnejo tudi na njih.

Pomembno je torej, da otroci vedo, kaj v takem primeru storiti:

Če opazim neznanca, ki dela stvari, ob katerih se počutim neprijetno, se dotika svojih intimnih delov ali kaže svoje intimne dele telesa, se zavarujem tako, da grem hitro stran. Če se znajdem v taki ali drugačni situaciji, v kateri se ne počutim varnega, o tem povem odrasli osebi, ki ji zaupam (staršem, sorodnikom, učiteljici …).

Kako se odzvati, če te neznanec nadleguje (ti sledi, te nagovarja, ti pa se ob tem ne počutiš varno):