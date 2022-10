Za spolno nadlegovanje 13-letnice Afganistancev nismo vedeli, sporoča policija

Policija je v zvezi s pretepom v Postojni, ko naj bi najstnik "pretepel" dva Afganistanca, sporočila, da je bila s sumom spolnega nadlegovanja seznanjena 3. oktobra, po prejemu obvestila vzgojno-izobraževalne institucije. Policija bo sicer 16-letnega Postojnčana kazensko ovadila zaradi nasilništva, intenzivna preiskava suma spolnega nadlegovanja, državljana Afganistana naj bi nadlegovala sestro in prijateljico ovadenega, še poteka, so sporočili s koprske policijske uprave. Kot so še pojasnili na policiji, zaradi ponovne viktimizacije žrtev takšnih primerov ne izpostavljajo javnosti.

Kot je sporočila policija, je 16-letni Postojnčan 17. septembra pretepel dva Afganistanca, stara 20 in 17 let, ki imata začasno prebivališče v Postojni. Oba sta ob tem utrpela poškodbe glave. Na kraju je posredovala policija, 16-letniku grozi kazenska ovadba. Ta se je kasneje odzval na družbenih omrežjih in zapisal, da je tujca "napadel", ker sta spolno nadlegovala njegovo 13-letno sestro in njeno prav tako mladoletno prijateljico.

"Glede na to, da moja sestra in njena kolegica nista edini mladoletni dekleti, ki sta ju spolno napadla, bi se vprašal, ali sem res jaz krivec," je zapisal mladenič. Njegovo objavo na Facebooku si lahko v celoti preberete spodaj.

Foto: Posnetek zaslona

Dva tedna po omenjenem napadu je policiste vzgojno-izobraževalna institucija obvestila o sumu spolnega nadlegovanja.

Kot so pojasnili, policija ob prijavi primera nasilništva 17. septembra in kasneje pri nadaljnji obravnavi nasilništva ni bila seznanjena z domnevnim spolnim nadlegovanjem. V preiskavi nasilništva so policisti opravili ogled kraja dejanja, zbirali obvestila in izvajali druge ukrepe.

Spodaj si lahko preberete celotno policijsko sporočilo:

"Na vprašanja, ki se nanašajo na konkretne ali določljive fizične osebe, vam zaradi varstva osebnih podatkov ne moremo dati odgovorov. Prav tako v zadevi, v kateri gre za morebitno vpletenost mladoletnih oseb ter občutljive podatke in lahko ob njihovem razkritju pride do ponovne viktimizacije žrtev, ne moremo razkrivati podrobnosti.

Potrdimo vam lahko le, da policija ob prijavi primera nasilništva, 17. 9. 2022, in posredovanju sporočila za javnost z 19. 9. 2022 ter pri nadaljnji obravnavi nasilništva ni bila seznanjena z domnevnim spolnim nadlegovanjem. V preiskavi nasilništva so policisti opravili ogled kraja dejanja, zbirali obvestila in izvajali druge ukrepe, takrat druge okoliščine niso bile znane.

Policisti so bili s sumom obstoja kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost seznanjeni 3. 10. 2022 po prejemu obvestila vzgojno-izobraževalne institucije o okoliščinah nasilništva. Takoj po prejemu informacije o sumu kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost so policisti v sodelovanju s kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Koper začeli zbirati obvestila o sumu kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, v zvezi s katerim poteka intenzivna kriminalistična preiskava," so sporočili s policije.

Zaradi ponovne viktimizacije žrtev policija takšnih primerov ne izpostavlja javnosti

"V primeru kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost zaradi ponovne viktimizacije žrtev policija takšnih primerov ne izpostavlja javnosti. Tovrstnih kaznivih dejanj v interesu zaščite žrtev praviloma ne komuniciramo, ne glede na to, kdo je osumljenec kaznivih dejanj. Pri teh kaznivih dejanjih gre namreč za enega najhujših posegov v žrtvino osebno celovitost, ki pusti trajne posledice na žrtvi, zato policija te primere skrbno obravnava in izvaja ukrepe za zaščito žrtve," je zapisal višji samostojni policijski inšpektor David Iskra s policije in dodal: "Na zastavljena novinarska vprašanja podajamo informacije zgolj v okviru, ki ne izpostavlja žrtev, in skladno z varovanjem osebnih podatkov ter integritete posameznikov, sploh če gre za mladoletne osebe ali otroke, saj tovrstnih podatkov ni dovoljeno razkrivati (287/2. člen KZ-1). Sicer pa vsa tovrstna kazniva dejanja, ki jih zaznamo ali smo o njih obveščeni, preiskujemo in ustrezno ukrepamo skladno z vsemi zakonskimi pooblastili."

Za dodatna pojasnila smo zaprosili tudi mladoletnega Postojnčana, ki pa se na naša vprašanja za zdaj ni odzval. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.