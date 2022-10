Najstnik, ki naj bi v Postojni "pretepel" Afganistanca: Spolno sta nadlegovala mojo sestro

S koprske policijske uprave so pred dnevi sporočili, da je 16-letni Postojnčan 17. septembra pretepel dva Afganistanca, ki imata začasno prebivališče v Postojni. Oba sta utrpela poškodbe glave. Najstnik se je zdaj odzval na družbenih omrežjih in zapisal, da je tujca "napadel", ker sta spolno nadlegovala njegovo 13-letno sestro in njeno prijateljico.

Foto: Posnetek zaslona

Na Facebooku je zapisal, da piše kot "napadalec", in pojasnil, da tujcev ni pretepel, ampak je z njima hotel obračunati verbalno, saj naj bi spolno nadlegovala njegovo 13-letno sestro in njeno prav tako mladoletno prijateljico.

"Sem jaz krivec?"

Dejal je, da je k fantoma pristopil z dobrim namenom ter se z njima pogovoril mirno in kulturno. Ko je rekel, naj njegovo sestro pustita pri miru, pa je 20-letnik postal agresiven. Pojasnil je, da se je poskušal umakniti, 20-letnik pa ga je prijel za brezrokavnik in povlekel k sebi. "Udaril sem ga z zaprto pestjo, na kateri nosim štiri milimetre širok prstan, ki mu je poškodoval glavo. Glede na to, da moja sestra in njena kolegica nista edini mladoletni punci, ki sta ju spolno napadla, bi se vprašal, ali sem res jaz krivec," je dodal.

Zakaj policija o domnevnem spolnem nadlegovanju ni obvestila javnosti?

Na koprsko policijsko upravo smo poslali vprašanje, ali je šlo v ozadju tega dogodka res za spolno nadlegovanje dveh mladoletnic in zakaj o tem niso obvestili javnosti oziroma pojasnili ozadja dogodka. Odgovor bomo objavili takoj, ko ga prejmemo.

Najstnik osumljen, da je storil kaznivo dejanje nasilništva

Ob posredovanju sporočila o omenjenem dogodku je policija zapisala, da je osumljeni z udarcem v glavo 20-letniku povzročil večjo razpočno rano nad očesom, 17-letniku pa manjšo razpočno rano nad ušesom.

Pri ogledu kraja so zavarovali dokaze, z nadaljnjim zbiranjem obvestil pa ugotovili, da je dejanje storil 16-letni Postojnčan, ki ga bodo kazensko ovadili Okrožnemu državnemu tožilstvu v Kopru zaradi utemeljenih razlogov za sum, da je storil kaznivo dejanje nasilništva (po 296/2 členu Kazenskega zakonika).