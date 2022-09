Hčerka več let ustrahovala, brcala, lasala in pretepala svojo mamo

Z novomeške policijske uprave so sporočili, da so jih v četrtek obvestili o nasilju v družini, kjer je 30-letna hči pretepla in poškodovala svojo mamo.

Policisti so ugotovili, da je 30-letnica žalila svojo mamo, jo ustrahovala, brcala, lasala in udarjala po glavi. Poškodovano in prestrašeno žrtev so odpeljali v bolnišnico in ugotovili, da 30-letnica nad svojo mamo že več let izvaja fizično in psihično nasilje, vendar žrtev v preteklosti še ni poiskala pomoči.

Osumljenki izrekli ukrep prepovedi približevanja

Novomeški policisti so zaščitili žrtev in osumljenki nasilja v družini izrekli ukrep prepovedi približevanja. Zaradi nasilja jo bodo ovadili tudi na pristojno tožilstvo.