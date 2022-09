Najstnik v Postojni pretepel dva Afganistanca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nasilni Postojnčan ima komaj 16 let.

Policiste Policijske postaje Postojna so pred dobrimi desetimi dnevi obvestili, da je neznani storilec v enem od parkov v Postojni pretepel dva tujca. Kasneje so ugotovili, kdo je nasilnež.

Postojnske policiste so 17. septembra obvestili, da je nekdo v enem od parkov v Postojni pretepel dva tujca, in sicer 20- in 17-letnega državljana Afganistana, ki imata začasno prebivališče v Postojni.

Poškodbe utrpela na glavi

Osumljeni je z udarcem v glavo 20-letniku povzročil večjo razpočno rano nad očesom, 17-letniku pa manjšo razpočno rano nad ušesom.

Policisti so pri ogledu kraja zavarovali dokaze. Z nadaljnjim zbiranjem obvestil so ugotovili, da je dejanje storil 16-letni Postojnčan, ki ga bodo kazensko ovadili Okrožnemu državnemu tožilstvu v Kopru zaradi utemeljenih razlogov za sum, da je storil kaznivo dejanje nasilništva (po 296/2 členu Kazenskega zakonika KZ-1).