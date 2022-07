Na sosedov avto se je spravil s sekiro

Z novomeške policijske uprave so sporočili, da so brežiški policisti v torek nekaj po 20. uri posredovali pri sporu in pretepu med več ljudmi pred trgovino v Brežicah.

Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih so se sprli in stepli člani dveh družin, ki se med seboj poznajo in so že dalj časa v sporu.

Sekiro so zasegli

42-letni osumljenec je s sekiro poškodoval osebni avtomobil oškodovanca, drugi pa se je vanj namerno zaletel. Oškodovancu je uspelo pobegniti in na pomoč poklicati policiste.

Ti so vzpostavili javni red in mir, ugotovili identiteto vpletenih oseb in zasegli sekiro. Policisti nadaljujejo preiskavo in ugotavljanje vseh okoliščin kaznivega dejanja nasilništva.