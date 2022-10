To je v Evropskem parlamentu naredila poslanka #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Roki režima muslimanskim klerikov v Iranu sta umazani s krvjo. Niti zgodovina niti Alah ali vsemogočni Bog vam ne bodo odpustili zločinov proti človeštvu, ki jih izvajate nad lastnimi državljani. Ljudje in državljani EU zahtevamo brezpogojno in takojšnjo ustavitev nasilja nad ženskami in moškimi v Iranu. Dokler Iran ne bo svoboden, bo naš bes večji od besa zatiralcev. Dokler iranske ženske ne bodo svobodne, vam bomo stali ob strani," je povedala Al-Sahlanijeva.

Zatem je vzela škarje, rekla "Jin, Jiyan, Azadi", kar v kurdščini pomeni "Ženska, življenje, svoboda", in si na govorniškem odru odrezala čop ter se vrnila nazaj na poslansko mesto.

Tudi v Ljubljani se je pretekli konec tedna odvijal protest v podporo zatiranim iranskim ženskam.

Podobno so storile tudi nekatere francoske igralke

Tudi vodilne francoske igralke, med njimi Juliette Binoche in Isabelle Huppert, so si v znak protesta proti smrti 22-letnice ostrigle lase, potem ko so jo 13. septembra aretirali v Teheranu zaradi "neprimerne obleke", poroča Reuters.

V Iranu potekajo največji nemiri v državi v zadnjih letih

Po smrti dekleta se iranski klerikalni oblastniki spopadajo z največjimi nemiri v državi v zadnjih letih, protesti pa so se v znak solidarnosti z iranskimi demonstranti razširili tudi v tujino, med drugim v London, Pariz, Rim in Madrid.