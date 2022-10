Vzkliki sredi Ljubljane: "Dol z diktatorjem"

Na protestih v Iranu je umrlo 52 ljudi, več sto jih je bilo ranjenih, je včeraj sporočila nevladna organizacija za človekove pravice Amnesty International. Iranski državni mediji sicer poročajo o več kot 40 mrtvih.

"Amnesty International ima imena 52 žensk, moških in otrok, ki so jih ubile iraške varnostne sile," je sporočila organizacija.

Dodali so, da imajo kopijo dokumenta, ki dokazuje, da je generalštab iranske vojske 21. septembra poveljnikom sil v vseh provincah svetoval, naj ostro ukrepajo proti protestnikom. Ti so v dokumentu omenjeni kot "nasprotniki revolucije in tisti, ki povzročajo težave". Dokument po navedbah organizacije dokazuje, da sta stopnjevanje nasilja in uporaba pravega streliva sistematična ter sta del strategije iranskih oblasti.

Protesti v Iranu izbruhnili po smrti 22-letne Mahse Amini

"Mednarodna skupnost mora nemudoma in odločno ukrepati, da bo preprečila smrt in poškodbe ljudi, ki bodo šli na ulice v prizadevanjih za svojo svobodo, dostojanstvo in človekove pravice," je poudarila organizacija Amnesty International.

Protesti v Iranu so izbruhnili po smrti 22-letne Mahse Amini, ki jo je 13. septembra med obiskom v iranski prestolnici Teheran aretirala moralna policija zaradi domnevno neprimernega nošenja naglavne rute oziroma hidžaba. Tri dni kasneje je umrla. Aktivisti trdijo, da je umrla zaradi udarca v glavo, medtem ko policija zavrača krivdo za njeno smrt in zanika, da bi jo pretepali ali z njo slabo ravnali.

Novica o njeni smrti je sprožila vsesplošno ogorčenje in proteste več tisoč ljudi v Teheranu in drugih mestih po državi. Varnostni organi so na proteste odgovorili s silo, poleg tega so v državi onemogočili ali otežili dostop do interneta.

V najobsežnejših protestih v Iranu v zadnjih treh letih so varnostne sile po navedbah aktivistov med drugim uporabile prave in šibrene naboje, protestniki pa so pripadnike varnostnih sil obmetavali s kamenjem, zažigali policijska vozila in državne zgradbe.