Duhovnik, ki je spolno zlorabil sedem otrok, obsojen na 30 let zapora

Špansko vrhovno sodišče je nekdanjega duhovnika obsodilo na trideset let zaporne kazni zaradi zlorabe sedmih mladoletnikov. Otroke naj bi zlorabil pred približno desetimi leti v katoliškem internatu, kjer je delal kot učitelj. Obtožbe o njegovi zlorabi in morebitnem prikrivanju zločinov s strani Cerkve so se v Španiji pojavile po tem, ko so podobni škandali pretresali tudi ZDA, Irsko in Francijo.