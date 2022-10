Brglez trdi eno, dokumenti drugače, policija ustavila preiskavo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policija je kmalu po aprilskih parlamentarnih volitvah z odločitvijo, da ne bo ovadbe, končala preiskavo imenovanja Milana Brgleza za predsednika šahovske zveze in s tem povezane sklenitve 200 tisoč evrov vredne sponzorske pogodbe s Slovenskimi železnicami. Da njegova izvolitev za predsednika ni bila pogojena s sponzorskimi sredstvi podjetja v 100-odstotni državni lasti, na kar bi imel vpliv kot politik, Brglez poudarja tudi v predsedniških soočenjih. A dokumenti razkrivajo nekaj drugega.

Milan Brglez, predsedniški kandidat SD in Gibanja Svoboda, med drugim zatrjuje, da pri sklenitvi sponzorske pogodbe med Šahovsko zvezo Slovenije (ŠZS) in Slovenskimi železnicami ni sodeloval, da je bila pogodba sklenjena pred njegovo izvolitvijo, da jo je podpisala sekretarka ŠZS, da svoje izvolitve ni nikoli pogojeval z omenjeno pogodbo, da pogodba nikjer ne določa sklenitve sponzorstva v primeru njegove izvolitve, da zapisnik občnega zbora nikjer ne omenja pogojevanja sponzorstva z njegovo izvolitvijo ...

A zapisnik seje 44. občnega zbora ŠZS iz leta 2019 in odložni pogoji sponzorske pogodbe govorijo drugače. Iz obeh dokumentov, ki jih je objavil MMC RTV Slovenija, izhaja, da ne drži, da njegova izvolitev ni bila pogojena s sklenitvijo štiriletne sponzorske pogodbe s Slovenskimi železnicami.

Član upravnega odbora ŠZS Mirko Bandelj, ki je tudi vodil občni zbor, je namreč takrat dejal, da so sponzorji vezani na izvolitev vodstva po predlogu upravnega odbora. Prav tako iz sponzorske pogodbe izhaja odložni pogoj, da občni zbor ŠZS izvoli novo vodstvo, in sicer po predlogu upravnega odbora. Kandidat upravnega odbora pa je bil prav Brglez. Pogodba tako pogojuje izvolitev izbranega upravnega odbora kot tudi Brgleza na čelo ŠZS. Čeprav Brglez poimensko ni nikjer omenjen, je jasno, da gre zanj, saj je bil le on kandidat upravnega odbora za predsednika.

Policija ni našla podlage za kazensko ovadbo

Sponzorsko pogodbo je obravnavala tudi Komisija za preprečevanje korupcije, a je primer zaradi nepristojnosti predala na policijo. S Policijske uprave Ljubljana so nam na vprašanje, v kateri fazi je postopek, odgovorili: "Na vprašanja, ki se nanašajo na konkretne fizične osebe, vam v skladu z določili zakona o varstvu osebnih podatkov ne moremo odgovoriti, lahko pa povemo, da je Policijska uprava Ljubljana v predmetni zadevi v mesecu maju 2022 na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani podala poročilo na podlagi 10. odstavka 148. člena zakona o kazenskem postopku," so zapisali. Ta odstavek govori o tem, da policija državnemu tožilcu pošlje poročilo tudi v primeru, če na podlagi zbranih obvestil ni podlage za kazensko ovadbo.