Milan Kučan obrnil hrbet Milanu Brglezu

Potem ko je Milan Kučan junija letos kot kandidatko za predsednico republike podprl Natašo Pirc Musar in je septembra svojo podporo razširil še na Milana Brgleza, je danes za N1 povedal, da bo v nedeljo ostal pri prvotni odločitvi in glasoval za Pirc Musarjevo. "Vse, kar se je dogajalo od takrat, ni v ničemer vplivalo na mojo odločitev. Prej bi rekel, da jo je v nekaterih elementih še okrepilo," je povedal in dodal, da je "res prišel čas za žensko na tem mestu".

Kučan o Musarjevih poslih: Če so nepravilnosti, jih je treba odkriti

Glede tranzicijskih poslov njenega moža Aleša Musarja je Kučan dejal: "Za predsednika republike ne kandidira njen mož. Pirc Musarjeva poudarja, da je pri tem pomembno, ali so stvari zakonite, ali so plačani davki in ali so podjetja družbeno odgovorna. Mislim, da je v tem njeno zaupanje v pravosodni sistem. Če so nepravilnosti, jih je treba odkriti. Če bodo odkrite nepravilnosti, bo njen mož za to tudi odgovarjal."

V zvezi s podporo Milanu Brglezu pa je nekdanji predsednik republike izpostavil: "Izjavil sem, da sem Pirc Musarjevo podprl, ko še ni bilo drugih kandidatov, da so se kasneje pojavili drugi kandidati, med temi sta tudi Vajgl in Brglez, ki bi glede na sorodnost naših stališč lahko bila deležna moje podpore."

Dodal je, da pri tem ni pomembno, da Brglezovo kandidaturo podpira tudi Gibanje Svoboda. "Izjavil sem, da se mi ne zdi primerno, če bi ista stranka, torej stranka Gibanje Svoboda, imela na treh najvišjih mestih v Sloveniji tri najvišje predstavnike te stranke: torej predsednika in dve podpredsednici. To je bilo moje stališče," je še dejal.