Videtič v oddaji Ura moči: Brglez je blefer #video

Zakaj Milanu Brglezu, skupnemu predsedniškemu kandidatu Socialnih demokratov in Gibanja Svoboda, v tekmi za predsednika ne gre najbolje? V oddaji Ura moči z Bojanom Požarjem so se sogovorniki strinjali, da se poskuša Brglez na soočenjih opredeljevati, a hkrati ostaja izjemno sektaški. "Ima zelo skrajna stališča, ima polna usta socialne note, ima izjemno dobro plačano službo v Bruslju in karkoli ga vprašate, odgovori, da s tem nima nič," je njegovo vedenje opisal politični komentator Edvard Kadič.

Po Kadičevem mnenju se volivci upravičeno sprašujejo, ali gre za popolnega bleferja, ali nima hrbtenice, ali sploh ve, kaj počne. "Ko bi se moral komu postaviti po robu in zarisati jasno črto, kar bi koristilo obema z Miho Kordišem, tega ne naredi," je kritičen Edvard Kadič.

Z njim se strinja tudi komentator Miran Videtič, ki pravi, da je Milana Brgleza politično naredil Miro Cerar. "Po sporu s Cerarjem je odšel iz stranke SMC in svojo nadaljnjo politično pot iskal pri številnih strankah. Saj niso vse stranke iste, vsaka ima svojo ideološko plat. Ne moreš reči, če ne gre pri Levici, bo šlo pa pri SD. Brglez je blefer. Išče politično priložnost za nadaljnje politično življenje. Problem, ki ga Brglez povzroča SD in GS, je v bistvu večji, kot je trenutno videti. S svojim ravnanjem v brezno vleče tudi obe stranki. Še zdaj mi ni jasno, kaj so razmišljali v GS, da so ga podprli," je dejal Videtič.

Kadič dodaja, da GS nima razvejane terenske mreže in aktivacijske moči. "To je PR-stranka, Potemkinova vas, velika zgodba. Ko je treba ljudi spraviti na volišča oziroma jih aktivirati, pa nastane problem. Sliši se lepo, da ima Brglez podporo GS, a v resnici ima pravo podporo na terenu v SD," je dejal.

O medijskih napadih na Natašo Pirc Musar:

Kadič napade na Natašo Pirc Musar na predsedniških soočenjih vidi kot nekaj, česar so preostali kandidati na neki način že vajeni. Levi mediji so bili do nje ves čas prijazni, zdaj pa so začeli nanjo pritiskati. "Na drugi strani je nanjo začel pritiskati tudi Kordiš, to je verjetno del njegove naloge, s pritlehnimi in zlobnimi argumenti, ki ne pijejo vode. Zmerja jo kot odvetnico, ki je grozila ljudem. Opozarjala je le na pravne okvire v imenu svoje stranke. Kdorkoli to podtika odvetniku, je grdo," opozarja Kadič.

Videtič se ne strinja povsem s tem, da so ji bili mediji zgolj naklonjeni. "Še več, bila je prava zvezda medijev. Kjerkoli in kadarkoli je bilo treba, so jo vabili v studie. A zvezdništvo se enkrat konča. Nekdo, ki je borec, bo to enkrat sprejel in se branil, Pirc Musarjeva pa tega ne zna. Na četrtkovem soočenju na RTV Slovenija je ob prikazu poslovne hobotnice njenega moža obnemela oziroma začela govoriti neumnosti. Je solastnica, pa nič ne ve o poslovanju podjetij," opozarja Videtič.

Po njegovem mnenju se ji dogaja to, kar se zgodi vsakomur, ki je favoriziran. A favoriziran si lahko le toliko časa, dokler se ne pojavi nekdo drug. "Ima srečo, da so našli nesrečnega Brgleza, ki mu kljub vsej medijski in politični podpori ne gre," poudarja Videtič.

Robert Golob kot odrešitelj:

V nadaljevanju so se sogovorniki dotaknili tudi zapisov na vladnem profilu na Twitterju, v katerih predsednik vlade Robert Golob trasira pot Evropske unije, izvaža najpametnejše ideje, ki jih sprejemajo vsi v Evropi, itd. Česa takšnega po mnenju Bojana Požarja v Sloveniji že vrsto let nismo videli. "Gre za nadaljevanje zgodbe o ustvarjanju Potemkinove vasi, kjer se s superlativi tlakuje ozadje, kjer so tudi majhni koraki videni kot nekaj grandioznega. Gre za načrtno ustvarjanje podobe Potemkinove vasi, ker pravih vsebin v resnici ni," je prepričan Kadič.

Na vprašanje, zakaj se odločajo za takšna pretiravanja, Kadič odgovarja, da se s tem ustvarja prostor, kjer lahko Golob s svojimi minornimi potezami vegetira. Drugače po njegovem mnenju sploh ne bi bil zaznan kot nekaj revolucionarnega.

Na vprašanje, ali pisci teh tvitov verjamejo temu, kar napišejo, Videtič odgovarja, da tega ne more vedeti. "Verjetno pa so za to dobro plačani. Ne predstavljam si, da bi pljuvali po človeku, ki jim je vse to omogočil," pravi Videtič.

