Milan Brglez tik pred soočenjem odpovedal udeležbo. Kaj je v ozadju? #video

Skupni kandidat strank Socialni demokrati (SD) in Gibanje Svoboda (GS) Milan Brglez je deset dni po uradni potrditvi udeležbe na soočenju predsedniških kandidatov na Planet TV le slabo uro pred posebno oddajo Slovenija izbira udeležbo odpovedal. Brglezovemu volilnemu štabu smo poslali vprašanja, zakaj je Brglez tik pred zdajci odpovedal udeležbo, kdo mu je to predlagal in kdo je sprejel končno odločitev. "Milan Brglez se včerajšnjega soočenja ni udeležil iz osebnih razlogov," so nam odgovorili.