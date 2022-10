Drugačen pogled: o kandidatih spregovorili njihovi partnerji #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V posebni oddaji Slovenija izbira so v soočenju štirih predsedniških kandidatov na Planet TV spregovorili tudi njihovi partnerji. Kako bi jih opisali, kakšne lastnosti pripisujejo partnerjem, ki so se podali v predsedniško tekmo, in za kaj bi si prizadevali kot prva dama oziroma gospod? "Žal mi je, da se izkaže, da sem neke vrste breme za Natašo," je dejal Aleš Musar, soprog kandidatke za predsednico Nataše Pirc Musar. Janez Cigler Kralj je po besedah soproge Klavdije Kralj mož akcije. Anže Logar bi bil zaradi svoje spoštljivosti in pozornosti dober predsednik, je povedala njegova sopotnica Anja Rustja. Široko razgledanega in zagnanega Vladimirja Prebeliča, kot ga je opisala žena Brigita Prebelič, pa zanima tudi svet mladih.

"Takšna kot je doma, je Nataša tudi v kampanji"

"Vsekakor mislim, da so tiste lastnosti, ki jih ima tudi doma, se pravi to, da je energična, da je srčna, najpomembnejše tudi v kampanji," je o svoji soprogi, s katero je že 25 let, povedal Aleš Musar.

Kot prvi gospod bo imel privilegij sam definirati to funkcijo, je še dodal Musar. "Moja prva naloga je Nataši stati ob strani, pri opravljanju njene predsedniške funkcije pa seveda samo tam, kjer to zahteva protokol," je med drugim še rekel Musar.

"Anže bo to nalogo dobro opravljal"

"Anžeta vidim kot izjemno spoštljivega, pozornega in verjamem, da bo to nalogo zelo dobro opravljal," je Anja Rustja, sopotnica Anžeta Logarja, dejala o prednostih svojega partnerja.

Ker je socialna delavka, bi si kot prva dama prizadevala za premik na področju skrbi za otroke s posebnimi potrebami, starejših oseb z invalidnostjo, "zelo zanemarjena skupina so tudi osebe s težavami v duševnem zdravju," je dodala.

"Kar Janez sliši, vedno vodi v akcijo"

Klavdija Kralj je soproga opisala kot "zelo dialoškega človeka," ki rad posluša ljudi in jih tudi sliši. "Kar ga potem vedno vodi v to, da naredi akcijo, kar se vidi tudi v njegovem strokovnem delu kot ministra. Kot predsednik države bi ti dve lastnosti zelo dobro upošteval in naredil najboljše," je soproga opisala predsedniškega kandidata Janeza Ciglerja Kralja.

Kot prva dama bi podpirala družbene akcije, namenjene mladim, usmerjene predvsem v šport in zdrav življenjski slog.

"Veliko ima teh vrlin, ki naj bi jih predsednik imel"

"Povezovalnost, ki jo je že večkrat dokazal na različnih nivojih, znanje, široka razgledanost, zagnanost," je lastnosti Vladimirja Prebeliča opisala njegova žena, Brigita Prebelič.

"Sama pa bi se raje držala malo bolj v ozadju," je o svoji vlogi prve dame še dejala Prebeličeva, sicer učiteljica, ki bi možu v predsedniški funkciji lahko pomagala z vpogledom v svet mladih in njihove potrebe.