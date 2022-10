Predsednik Biden ponovno šokiral: trdi, da je njegov sin umrl v Iraku #video

Ameriški predsednik Joe Biden je v sredo med govorom v ameriški zvezni državi Kolorado dejal, da je njegov sin, ki je leta 2015 umrl za možganskim rakom, "izgubil življenje v Iraku". "Samo predstavljajte si. To pravim kot oče človeka, ki je prejel bronasto zvezdo, medaljo za zasluge, in ki je izgubil življenje v Iraku," je dejal na dogodku, kjer je vojaško taborišče Hale razglasil za nacionalni spomenik.

Joe Biden falsely claims his late son Beau "lost his life in Iraq."



Beau died of brain cancer. pic.twitter.com/gEfXZOdiys — Wendell Husebø (@WendellHusebo) October 12, 2022

Najstarejši sin ameriškega predsednika Beau Biden je sicer med letoma 2008 in 2009 kot vojak res služil v Iraku. Kasneje so mu diagnosticirali možganskega raka, zaradi katerega je leta 2015 umrl v ZDA. Star je bil 46 let. Beau je bil sicer pravosodni minister zvezne države Delaware. Leta 2013 je imel operacijo, po kateri so ga razglasili za zdravega, a se je rak vrnil.

Joe Biden je pred tem namigoval, da bi lahko raka, ki ga je imel njegov sin, povzročila izpostavljenost strupenim snovem, ki se sproščajo med sežiganjem odpadkov v ameriških vojaških objektih, vključno s tistimi v Iraku.

Uspešno preganjal zločine proti otrokom

Beau Biden je bil leta 2006 izvoljen za pravosodnega ministra Delawera, leta 2008 pa se je kot rezervist udeležil vojne v Iraku. Leta 2010 je ponovno zmagal na volitvah za pravosodnega ministra in se želel potegovati za guvernerja države.

Na položaju pravosodnega ministra je uspešno preganjal zločine proti otrokom, pa tudi banke, ki so zakrivile zadnjo veliko finančno krizo. Poročen je bil z ženo Hallie, s katero sta imela hčerko Natalie in sina Hunterja.

Leta 1972 izgubil hčerko in ženo

Ameriški predsednik Biden je sicer izgubil že dva otroka. Leta 1972 sta v prometni nesreči namreč umrli njegova leto dni stara hčerka Naomi in prva žena Neilia, takrat dveletni Beau in njegov brat Hunter, ki mu zdaj grozi tožba zaradi davčnih prevar in laganja ob nakupu orožja, pa sta nesrečo preživela.