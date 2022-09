Joe Biden:



"We go back a long way. She was 12, I was 30." pic.twitter.com/kESPYU96fX — TheBlaze (@theblaze) September 23, 2022

Zdi se, da je Biden sredi govora prepoznal nekoga v občinstvu, vendar ni pojasnil konteksta ali kaj se je zgodilo, ko je bil on star 30 let, dekle pa 12, poroča New York Post.

"Moraš se pozdraviti, poznava se že dolgo. Ona je imela 12 let, jaz pa 30. Kakorkoli že, ta ženska mi je pomagala veliko," je rekel.

Prijel se ga je vzdevek "Creepy Joe"

Bela hiša na vprašanja ameriških novinarjev, da bi pojasnili predsednikovo izjavo, ni odgovorila.

Ameriški predsednik je sicer že pred časom dobil vzdevek "Creepy Joe". Med predsedniško kampanjo se je moral denimo opravičiti ženskam, ki so se ob njegovi prisotnosti počutile neprijetno, ko se jih je dotikal. Biden je namreč znan, da je pogosto neprimerno dotikal žensk, predvsem deklic, nekatere pa celo vohal.