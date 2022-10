Jernej Pikalo o trditvi Nataše Pirc Musar: Baba čula, baba rekla

Predsedniška kandidatka Nataša Pirc Musar je na sinočnjem soočenju predsedniških kandidatov na POP TV dejala, da je v času njenega imenovanja za generalno direktorico RTV Slovenija leta 2014 nekdanji predsednik Programskega sveta RTV Slovenija Jernej Pikalo iz stranke Socialni demokrati (SD) naokoli govoril: Ta ženska ne posluša, odstaviti jo je treba kot generalno direktorico RTV Slovenija.

To se je po besedah Pirc Musarjeve čez 14 dni tudi zgodilo. "Danes sem vesela tega, sem na novi poti in to neodvisno držo od politike bom peljala do konca svojega življenja," je zatrdila predsedniška kandidatka.

Pikala smo poklicali za komentar, a njenih besed ni želel komentirati. Dejal je le, da se je po sinočnji oddaji že odzval na družbenem omrežju Twitter, kjer je zapisal: "Sem mislil, da je to tekma za predsednika republike, ne tračoperaterko leta." Zraven je nekdanji šolski minister dodal še ključnik babačulababarekla.