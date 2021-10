Državno podjetje nakazalo že več kot sto tisoč evrov Brglezovim šahistom

Evropski poslanec SD Milan Brglez je spomladi 2019 na volilnem občnem zboru delegate šahovskih klubov o izvolitvi prepričeval s sponzorstvom državnega podjetja Slovenske železnice (SŽ). Z Brglezovo izvolitvijo je bil namreč pogojevan podpis štiriletne sponzorske pogodbe med ŠZS in SŽ v višini 200 tisoč evrov, so takrat poročali mediji.

Njegov protikandidat Sašo Čačič je takrat svojo predstavitev začel z ostrimi besedami, da odstopa od kandidature, če sponzorske pogodbe, ki naj bi bile podpisane za naslednji mandat, izključujejo njega kot možnega predsednika in so vezane le na izvolitev Brgleza. Posebej je navedel Slovenske železnice.

Pred glasovanjem je po poročanju STA potekal tudi pester besedni dvoboj med nekdanjim notranjim ministrom in generalnim sekretarjem Drnovškove vlade Mirkom Bandljem, tedanjim podpredsednikom Šahovske zveze, in Čačičem. Ta je bil plod burne predvolilne kampanje, v kateri so padale tudi težke besede o naših in vaših, starih in novih ... Bandelj je ob koncu dejal, da je sprva predlagal, da bi bil Čačič, tudi če ne bi bil izvoljen za predsednika, v naslednjem mandatu član vodstva zveze, "ampak smo morali ta predlog, glede na zadnje dogodke, umakniti".

Predkazenski postopek usmerja ljubljansko državno tožilstvo

Ali je Brglezovo pogojevanje zakonito, preiskuje Policijska uprava (PU) Ljubljana, potem ko je protikorupcijska komisija (KPK) ugotovila, da to ni v njeni pristojnosti. KPK namreč meni, da ne gre za nepravilnosti ali kršenje zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ampak za domnevno kaznivo dejanje na strani vpletenih. Policija tako preiskuje naklep med domnevnimi kršitvami in koristmi med sponzorsko pogodbo in imenovanjem Brgleza za predsednika ŠZS.

Na konkretna vprašanja o poteku preiskave nam s PU Ljubljana niso odgovorili, saj odgovorov, ki se nanašajo na konkretno določljive fizične osebe, v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov, ne morejo podati. Prav tako ne smejo komentirati postopkov drugih organov. "Lahko pa potrdimo, da v predmetni zadevi poteka predkazenski postopek, ki ga usmerja pristojno Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, in vam več podatkov o tem ne moremo posredovati," so odgovorili.

Po Brglezovi izvolitvi šahovski zvezi trikrat več sponzorskega denarja

Če je ŠZS pred Brglezovo izvolitvijo prejemala bistveno manj sponzorskih sredstev (šest tisoč evrov leta 2015, 20 tisoč evrov leta 2016, 15 tisoč evrov leta 2017, 21 tisoč evrov leta 2018), pa so se prilivi sponzorskega denarja po njegovi izvolitvi praktično potrojili. ŠZS je tako leta 2019 prejela 74.555 evrov, leta 2020 61.938 evrov, letos pa načrtuje za 70 tisoč evrov prihodkov.

"Od leta 2018 do danes smo prejeli skupno 190.330 evrov sponzorskih sredstev. Od tega od Slovenskih železnic 125 tisoč evrov," nam je odgovorila Nina Rob, generalna sekretarka ŠZS. Državne Slovenske železnice so torej prispevale dve tretjini sponzorskega denarja, kar so nam potrdili tudi sami.

Pogodba sklenjena dva dni pred imenovanjem Brgleza

Pri tem je zanimivo, da je bila pogodba o sponzorstvu Slovenskih železnic s ŠZS sklenjena že 28. marca 2019, torej dva dni pred Brglezovo izvolitvijo na čelo zveze. Kot so nam sporočili s SŽ, je bila navedena pogodba objavljena v ZDIJZ z 31. marcem 2019. "Pogodba je sklenjena za obdobje štirih let, in sicer od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2023," so navedli v SŽ.

Pojasnili so še, da se sponzorska denarna sredstva izplačujejo skladno z dogovorjeno plačilno dinamiko v pogodbi, ki je 50 tisoč evrov za posamezno leto oziroma v dveh enakih obrokih po 25 tisoč evrov letno, za čas trajanje pogodbe. Doslej so vse pogodbene obveznosti izpolnili. "Zadnje nakazilo za letos bo 30. septembra 2021," so še pojasnili na SŽ.

Brglez je torej izpolnil predvolilno obljubo.