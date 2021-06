Razkrivamo skrivnostno poročilo inšpekcijskega nadzora Šahovske zveze

Po očitkih o nepravilnostih povezanih z izvolitvijo nekdanjega predsednika državnega zbora in vidnega člana stranke SD na mesto predsednika šahovske zveze, se bo s tem namesto Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) ukvarjala Policijska uprava Ljubljana.

Protikorupcijska komisija namreč meni, da to ni v njeni pristojnosti, ker pri tem ne gre za nepravilnosti ali kršenje zakona o integriteti in preprečevanja korupcije, ampak za domnevno kaznivo dejanje na strani vpletenih. Policija bo morala preiskati naklep med domnevnimi kršitvami in koristmi oziroma med sponzorsko pogodbo in imenovanjem Brgleza za predsednika ŠZS.

Ta je namreč s svojo ekipo na volilnem občnem zboru leta 2019 delegate šahovskih klubov vztrajno prepričeval in hkrati svojo izvolitev pogojeval s sponzorstvom državnega podjetja Slovenske železnice (SŽ). Z Brglezovo izvolitvijo je bil namreč pogojevan podpis sponzorske pogodbe med ŠZS in SŽ v višini 200 tisoč evrov. Od te pogodbe naj bi imel koristi tudi mladinski pogon, kar pa se v nadaljevanju ni zgodilo.

Ko smo na KPK naslovili zahtevo po dostopu do celotnega zapisnika izrednega inšpekcijskega nadzora, so nam jo zavrnili. Ker so z ugotovitvami seznanili tudi PU Ljubljana, so presodili, da bi razkritje vsebine zapisnika škodovalo morebitni izvedbi kazenskega pregona. Po navedbah policije trenutno poteka predkazenski postopek zaradi razlogov za sum, da je bilo storjeno uradno pregonljivo kaznivo dejanje. Tudi po njihovi oceni bi medijsko ali drugačno razkritje do sedaj zbranih podatkov zaradi kontaminiranja oseb lahko negativno vplivalo na vsebino zbiranja obvestil v predkazenskem postopku in na kasnejši kazenski postopek. Po naših neuradnih informacijah je o vsebini celotnega zapisnika že obveščena ŠZS in pritožnik, zato ugotovitve zapisnika po našem mnenju nikakor ne morejo vplivati na potek nadaljnje preiskave. Na koncu so nam celoten zapisnik izrednega inšpekcijskega nadzora posredovali z Inšpektorata za šolstvo in šport.

Iz končnega zapisnika o inšpekcijskem nadzoru zoper ŠZS je med drugim razvidno, da je ŠZS poleg stroškov, ki jih je uveljavljala pri ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in dajala v končni obračun pri Fundaciji za šport (FŠO), izdajala tudi račune na šahovske klube in starše otrok. To pomeni, da so bili določeni stroški dvakrat vrnjeni, kar predstavlja dvojno financiranje.

Zapisnik razkriva, da je inšpekcijski nadzor ugotovil nepravilnosti pri namenski porabi javnih sredstev in da je Inšpektorat za šolstvo in šport ŠZS naložil, da do konca maja odpravi nepravilnosti in o ukrepih obvesti inšpektorat.

Brglez toži predstavnika staršev mladih šahistov

Ob vsem tem dodajmo, da je ŠZS proti predstavniku staršev mladih šahistov vložila tožbeni zahtevek v katerem zahteva, da je tožena stranka ŠZS dolžna plačati pet tisoč evrov. Toženi stranki tudi prepoveduje kakršnokoli razširjanje neresničnih trditev o ŠZS, predvsem o nezakoniti porabi sponzorskih in drugih denarnih sredstev ŠZS, o nezakonitih volitvah predsednika Brgleza ter o obvladovanju Brgleza s strani politične stranke SD.

Predstavnik staršev je prepričan, da je tožba utemeljena na popolnem medijskem zavajanju in lažeh, kar je po njegovem mnenju dokončno potrdil tudi Inšpektorat za šolstvo in šport. Tožbo razume kot da ga toži stranka SD, v njenem imenu njihov član Brglez, za potrebe ŠZS.

Tako izgleda tožbeni zahtevek: