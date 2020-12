Pred letošnjim poletjem sem kot izvoljeni predstavnik staršev otrok šahovske mladine slovensko javnost obvestil o domnevnih nepravilnostih, povezanih z delovanjem Šahovske zveze Slovenije (ŠZS) pod vodstvom evroposlanca dr. Milana Brgleza. Kopica zaskrbljujočih zadev je bila takrat pretežno povezana s financiranjem šahovske mladine. Staršem otrok navkljub številnim prošnjam novi upravni odbor takrat nikakor ni želel razkriti višine sredstev, pojasniti kriterijev in načina financiranja šahovske mladine s prejetimi državnimi sredstvi od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in Fundacije za šport (FŠO).

Zato smo se starši na osnovi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja do zahtevanih poročil in pojasnil za leto 2018 in 2019 prebili sami, kar je bil seveda svojevrsten izziv. Namesto ŠZS sta pokazala veliko razumevanje za nas FŠO in predvsem Inšpektorat MIZŠ, za kar smo jima hvaležni. Ob tem velja opozoriti na dejstvo, da si je med postopkom in po tem upravni odbor ŠZS, v imenu katerega je bil glasno govornik Mirko Bandelj, neprestano prizadeval za javno blatenje, diskreditiranje in sankcioniranje predstavnika staršev, čeprav slednji lahko sodeluje s komisijami in odbori, ki se ukvarjajo z mladinskim šahom, saj je bil za to vlogo legitimno izvoljen 21. februarja 2019. Zato, ker je javno opozoril na domnevne nepravilnosti.

Prvič sredi poletja preko uradne tiskovne konference ŠZS, na kateri je pred vsemi prisotnimi, med ostalim tudi odgovornega urednika SiOL, gospoda Petra Jančiča, poimenoval kar za politično motiviranega novinarja, ki da ga je, po njegovem mnenju, na položaj nastavila aktualna vlada. Toda vsak zakaj, ima tudi svoj zato; torej najverjetneje zato, ker se je spoštovani odgovorni urednik 15. julija 2020 odločil z objavo prispevka podpreti prizadevanja staršev. Za izrazito desni medij je razglasil celo SiOL, kjer pa ga je skušal zaustaviti in popraviti, da to nikakor ne drži, kar sam mladinski selektor Matej Šebenik, po poklicu sicer novinar. Toda Bandelj ga je na začudenje vseh prisotnih takoj utišal. Tako kot edino zna: nemudoma mu je odvzel besedo. Že znano in doživeto na "demokratičnem" volilnem občnem zboru 31. marca 2019.

V drugo je diskreditiranje predstavnika staršev sledilo še v obliki dveh objavljenih sporočil za javnost. Oboje so povzeli prisotni mediji in o tem seveda javno poročali. Tiskovno konferenco so mnogi tudi snemali. Nato so se na predstavnika staršev spravili še dvakrat v septembru preko disciplinske komisije ŠZS. Toda verjeli ali ne: slednja je z večinskim odločanjem oba ločena postopka zoper mene zavrnila kot neutemeljena (kot utemeljena jih je prepoznal samo njen predsednik Jan Gantar) in tako podala nazaj veliko zaušnico celotnemu upravnemu odboru ŠZS s kraljem Brglezom na čelu.

Zdaj jim sledi šah in nato verjetno že kar mat

Z domnevnimi nepravilnostmi, povezanimi z morebitnim dvojnim financiranjem ŠZS, kar naj bi v praksi pomenilo, da zveza dobi programe finančno povrnjene tako s strani nas (staršev) kot države, se od sredine novembra na osnovi prijave, posredovane dokumentacije in prepoznanih domnevnih kršitev, zdaj ukvarjajo vsi za to pristojni organi: Inšpektorat MIZŠ, FURS, Računsko sodišče.

Prav vsi našteti, vključno s KPK, so se nam s povratnimi dopisi zahvalili, da smo jih opozorili na očitane nepravilnosti. Ob tem velja še dodatno izpostaviti, kako smo starši od predsednika strokovnega sveta (Matjaž Mikac) na sestanku 18. aprila 2019 in kasneje, ob prisotnosti člana upravnega odbora, ki naj bi pokrival področje mladinskega šaha (Adrijan Rožič), in generalne sekretarke (Nina Rob), stalno poslušali, češ, kako smo starši lahko veseli in ponosni, da so kot reprezentanti na mednarodna tekmovanja delegirani ravno naši otroci (EP, SP, Open turnirje, olimpijado mladih). Na sestanku konec novembra smo pristojnega inšpektorja dodatno seznanili z informacijo, da je moral skoraj vsak od nas, staršev, za udeležbo svojega otroka na omenjenih tekmovanjih financirati letno nekje do 2.500 EUR, kar smo podprli z dejstvi, argumenti, dokazili in konkretnimi primeri.

Med drugim smo morali otrokom sami in/ali preko klubov oziroma kar preko ŠZS kupovati letalske vozovnice, plačevati za prevoze do letališč in nazaj, plačevati za zavarovanje otrok, plačevati pristojbine organizatorju, plačevati celo ŠZS za administrativne stroške idr., mladina je pa ob tem s ponosom igrala za reprezentanco Slovenije. Za neupravičeno finančno izčrpavanje staršev in za vložena sredstva pričakujemo, da nam jih ŠZS nemudoma povrne (izplača za nazaj), saj je za ta namen s strani države (MIZŠ, FŠO, OKS) in v korist šahovske mladine prejela očitno več kot dovolj strogo namenskih sredstev. Tako kot jih je povsem nepričakovano izplačala staršem že za leto 2020. Po svoje še kar ne moremo verjeti in dojeti, kako zelo se jim je v letošnjem oktobru mudilo s pospešenim urejanjem dokumentacije za nazaj in samimi izplačili. So morda mislili, da so se s tem pozitivnim dejanjem nekako "odkupili" za nazaj? Seveda nam to nikakor ne zadostuje.

O očitanih nepravilnostih, povezanih z izvolitvijo nekdanjega predsednika državnega zbora, vidnega člana politične stranke SD, zdajšnjega evroposlanca in aktualnega predsednika dr. Milana Brgleza, se bo namesto nepristojne Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) ukvarjala Policijska uprava Ljubljana. Mnenje KPK je, da to ni v njeni pristojnosti, ker ne gre pri tem bodisi za manjše bodisi večje nepravilnosti ali kršenje Zakona o integriteti in preprečevanja korupcije (ZIntPK), ampak za domnevno kaznivo dejanje na strani vpletenih, za katero bo moral nekdo očitno prevzeti odgovornost in kazensko odgovarjati. Zakaj?

Po prejetem ponovnem obvestilu KPK z dne 07. 12. 2020 je treba namreč preiskovati oziroma dokazovati naklep med domnevnimi kršitvami in koristmi oziroma med sponzorsko pogodbo in imenovanjem dr. Milana Brgleza za predsednika ŠZS. Slednji je s svojo ekipo na volilnem občnem zboru 31. marca 2019 delegate klubov vztrajno prepričeval in hkrati svojo izvolitev pogojeval s sponzorstvom javnega državnega podjetja Slovenske železnice (SŽ). Z Brglezovo izvolitvijo je bil namreč pogojevan podpis silno težke sponzorske pogodbe za 200 tisoč EUR (4 leta po 50 tisoč EUR/letno) med ŠZS in SŽ, od katere naj bi imela domnevne koristi tudi naša šahovska mladina. Klubi, delegati, priznani šahovski delavci, javnost, predstavnik staršev in starši zato z nestrpnostjo pričakujemo, da se ta sponzorska pogodba, če sploh obstaja, končno razkrije in da se o tem nemudoma predložijo verodostojne informacije: Kakšna je njena namembnost? So bila sponzorska sredstva morda dodeljena npr. za pokrivanje ustroja delovanja zveze, plač zaposlenih, drugih stroškov, nakup opreme, morda prostorov? KPK je na osnovi prejetih javnih spletnih objav, ki so sledile Brglezovi izvolitvi (viri: MMC RTV SLO, POPTV/24ur, SiOL) za zdaj celotno zadevo predala v nadaljnjo obravnavo Policijski upravi Ljubljana, z zaprosilom, da jih slednja ob zaključku preiskave obvesti o svojih ugotovitvah. Kaj bo temu sledilo, ne vemo.

Po objavi vsebine KPK-dokumentov v demokratičnih medijih nadaljuje z diskreditiranjem predstavnika staršev v imenu ŠZS zdaj prva podpredsednica Darja Kapš, sicer ambasadorka šaha. Še posebej je v imenu ŠZS dejavna na spletu in socialnih omrežjih. Tudi prav. Samo tako naprej. Ob tem prav nikoli ne pozabi dopisati, da za vse svoje dosedanje desetletne aktivnosti na ŠZS sama ni vzela niti evra. Zato jo tokrat javno pozivam, da nemudoma in verodostojno pojasni (ker je v šahovski javnosti okoli tega cel kup informacij), kdo in iz katerega vira sredstev ŠZS ji je v oktobru ali novembru 2016 odobril in poravnal izjemno visok strošek za njeno potovanje, bivanje in ogled ene same partije dvoboja za naslov svetovnega šahovskega prvaka v New Yorku med Magnusom Carlsenom in Sergejem Karjakinom? Mimogrede: ta njen domnevno enormni strošek naj bi bil praktično enak npr. vsoti štirih letnih Zoisovih štipendij, ki jih prejme upravičeni dijak za svoje odlične učne uspehe in druge izjemne dosežke, med katere pa šahovski žal še vedno ne štejejo. Aktualni upravni odbor ŠZS navkljub drugačnim obljubam in številnim zagotovilom Matjaža Mikca in Darje Kapš v minulih dveh letih v tej smeri še vedno ni storil popolnoma ničesar, da bi se to vendarle spremenilo. Nasprotno: približno 40+ izgubljenih Zoisovih štipendij v štirih letih srednje šole že vse od svojega ustoličenja enačijo z vsega štirimi (!) pridobljenimi športnimi štipendijami za šahiste, kar je več kot sramotno. Za izjemne dosežke, na osnovi katerih se poleg učnega uspeha dodeli Zoisova štipendija, pa dandanes šteje že "vse živo", razen seveda šaha, ki naj bi imel ravno z Zoisovim poslanstvom daleč največ skupnega. Narobe svet. Ja, tudi za ta izjemni dosežek gre že vse od leta 2014 dalje pripisat izključno zaslugo aktualnim veljakom ŠZS, sicer polnih samih sebe, ki že desetletja popolnoma obvladujejo ŠZS. Vmes sicer kdaj občasno tudi predčasno odstopijo, nato sami s skrbno izbranim predsedniškim kandidatom ponovno kandidirajo in se po uspešno izpeljanih "demokratičnih" volitvah skupaj ponovno vrnejo na vrh ŠZS.

Na tem mestu se klubi in njihovi člani, delegati, priznani šahovski delavci, širša javnost in tudi sam, kot predstavnik staršev sprašujemo: "Kakšni ljudje dejansko vodijo ŠZS?"

Če za zdaj odmislimo KPK in se vrnemo k aktualnemu predsedniku ŠZS, se lahko upravičeno vprašamo, kako nizko moralo ima dr. Brglez?

Kaj nam to pove o njegovem delu in poslanstvu? Ali si res želimo, da nas kjerkoli predstavlja in zastopa takšen človek? Moj šahovski predsednik že dolgo ni več, ravno tako od mnogih drugih, saj se slednji v preteklosti navkljub številnim prošnjam in pozivom nikakor ni želel sestati z nami, starši. Dovolite, da vas spomnim: ŠZS ob tem velik del svojih proračunskih sredstev (kar 4/5) dobi namensko od države na račun uspehov naših otrok, naše najboljše šahovske mladine, ki smo jo npr. v letih 2019, 2018 in pred tem izdatno financirali predvsem starši. Ampak predsedniku očitno tudi to nič ne pomeni … Zanj je pomembno zgolj in samo to, da je on na položaju, da uživa v funkciji.

Ali pa Mirko Bandelj, zdaj odvetnik, nekdanji generalni sekretar vlade, bivši notranji minister, ki ni "preživel" interpelacije v državnem zboru? Nikakor ne moremo mimo dejstva, da je kot predsedujoči volilnega občnega zbora natančno vedel, kaj počne, v kaj se spušča. No, vsaj moral bi, saj je strokoven. Po mnenju KPK gre za utemeljeni sum kaznivega dejanja, povezan z Brglezovo zmanipulirano in posledično sporno izvolitvijo, ki bo zdaj pod drobnogledom policijske preiskave.

Nikakor ne moremo niti mimo Milana Kneževiča, bivšega dolgoletnega, zdaj samo (še) častnega predsednika ŠZS, ki je v volilni farsi tako goreče podpiral kandidata Brgleza. Že ve, zakaj, tako kot Darja Kapš, ki je slednjega delegirala preko ŠK Ljubljana in ga kot članica SD najverjetneje tudi nagovorila h kandidaturi. Pa še evroposlanec je za povrhu, kar je sicer všečno in se dobro sliši.

Le kdo bi si mislil, da se na eni ŠZS toliko dogaja, da je tako zelo pestro. Pa to še ni vse. Kje pa. Ne samo, da se ukvarjamo z nepravilnostmi, povezanimi z mladinskim financiranjem, pa volitvami, kjer se je prišlo na oblast z zgoraj opisanim domnevnim kaznivim dejanjem. Trenutno se očitno pogajajo tudi za odkup idealnega solastniškega deleža prostorov po smešno nizki ceni od upnika, manjše nepremičninske družbe, ki jo sicer poslovodno in verjetno tudi lastniško obvladuje ruski državljan. Ob tem velja spomniti, da je pred desetletjem ali dvema ŠZS imela v lasti reprezentativne prostore v Nami, ki jih je odprodala. Takrat je bil njen predsednik Kneževič, zdaj je gospod upokojenec, ki (tudi) tokrat, skupaj z Bandljem in Rožičem, tvori pooblaščeno pogajalsko skupino za odkup, katere članica je še generalna sekretarka Nina Rob, sicer zakonita zastopnica ŠZS.

Namesto da bi se vsi našteti pospešeno rajši ukvarjali z vračanjem finančnih sredstev staršem za leti 2018 in 2019, se jim povsem nepričakovano zelo mudi z odkupom teh prostorov. Obenem pa vse skupaj tudi nekako ravno sovpada z uvedenimi postopki pri pristojnih državnih preiskovalnih organih, kar je sicer po svoje sila zanimivo in nenavadno. Verjamete, da gre zgolj za naključje? Morda pa res. Zato se sprašujemo, kje bodo vzeli ali našli finančna sredstva za vse našteto? Ob tem bi poudaril, da mnogi nimamo nič proti nakupu prostorov, saj jih šahisti, klubi, mladina, sploh pa krovna zveza, potrebujejo. Seveda od predpostavki, da bi imela ŠZS urejene finančne zadeve za nazaj (do nas staršev). Toda ker jih še vedno nima, se zdaj upravičeno sprašujemo, od kje jim dejansko sredstva za ta nakup? So jih morda vzeli iz društvenega sklada ŠZS, za katerega nihče ne ve, kako se polni (niti klubi kot soustanovitelji zveze – niti delegati teh klubov), in koliko sredstev se je v njem do zdaj že nabralo? In iz katerega naslova? Utemeljeno se tudi sprašujemo, ali gre pri tem celo za naš denar, s katerimi smo starši bodisi preko klubov ali direktno, seveda poleg države, v minulih letih kar izdatno in za zdaj zgolj domnevno neupravičeno financirali ŠZS? Na neki način smo pravzaprav plačevali za to, da je lahko naša mladina igrala na številnih mednarodnih tekmovanjih, pred tem pa smo, kot je že prej opisano, stalno poslušali, češ, kako smo lahko starši veseli in ponosni, da so delegirali ravno naše otroke. Kakorkoli že: zdaj so na potezi pristojni državni organi, da temeljito opravijo svoje delo. Verjamemo in zaupamo vanje, da ga tudi bodo. Slovenija je le pravna država.

Bo rdeče-bela šahovnica končno spet postala črno-bela?

Za zaključek bi rad vse imenovane ponovno spomnil na moralo. V koliko jo premorete, vas pozivam, da nemudoma odstopite, upravljanje ŠZS pa prepustite sposobnejšim naslednikom: verjemite, veliko jih je, ki znajo mnogo bolje in boljše od vas, predvsem pa smo se starši v ozadju že potrudili, da smo k prihodnjemu sodelovanju pritegnili in nagovorili tudi vse tiste, na katere ste vi neupravičeno "pozabili". Mnoge od njih ste v preteklosti tudi (že) diskreditirali. Povsem neupravičeno. Tako kot mene. In to samo zato, ker vsa leta opozarjamo na domnevne nepravilnosti, ker razmišljamo drugače, predvsem pa mnogo naprednejše in nekako le držimo korak s časom.

Igor Tisaj, predstavnik staršev

Pisma izražajo stališča avtorjev in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva Siol.net.