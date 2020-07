Pismo ogorčenega starša: Sumimo, da nam šahovska zveza nekaj prikriva

"Starši smo ogorčeni, saj so bili od konca februarja do sredine maja prekinjeni vsi stiki med ŠZS in večino najboljše šahovske mladine."

Nezadovoljstvo staršev najboljših šahovskih mladincev in mladink v državi narašča, saj se je komunikacija med Šahovsko zvezo Slovenije in nami bistveno poslabšala. Nov upravni odbor pod vodstvom dr. Milana Brgleza že vse od 30. marca 2019, ko je nastopil štiriletni mandat, svojih odločitev, povezanih z mladinskim šahom, nikakor noče sprejemati pod drobnogledom staršev.

Dober mesec pred tem (21. februarja 2019) smo starši za sodelovanje z upravnim odborom in komisijami ŠZS izvolili svojega predstavnika. In to celo z njihovo pobudo! Da v upravnem odboru nimamo svojega predstavnika, pa bi ga vsekakor morali imeti, če nas v volilni farsi ne bi izigrali, je skrb vzbujajoče. Ob dejstvu, da smo starši pravni in zakoniti zastopniki svojih otrok, ki v šahovska tekmovanja, priprave in trenerje vlagamo tudi znaten del svojih sredstev, menimo, da Šahovska zveza Slovenije naših pozivov, mnenj, pripomb ali prošenj nikakor ni bi smela ignorirati, ampak bi morala imeti do nas spoštljiv in korekten odnos.

Starši smo ogorčeni, saj so bili od konca februarja do sredine maja prekinjeni vsi stiki med ŠZS in večino najboljše šahovske mladine. Zaradi pasivnosti ŠZS in ob posebni skrbi za pripravljenost reprezentantov na prihajajoča tekmovanja (EP, SP) smo bili starši sami (namesto stroke) pobudniki on-line šahovskega izobraževanja z vrhunskimi trenerji, kot jih že poznajo v drugih evropskih državah. Izdelan projekt v ocenjeni vrednosti 3.744 evrov smo predstavili ŠZS, ki nam je zatrdila, da denarja za plačilo celotnih stroškov izobraževanja kot priprav na omenjena tekmovanja, ki je mimogrede potekalo od 18. maja do 30. junija, nima, saj da še ni prejela sredstev fundacije za šport in ministrstva za izobraževanje.

"Starši že dlje časa sumimo, da nam zaradi neodzivnosti in slabe komunikacije ŠZS nekaj prikriva, kar se je izkazalo za resnično." Foto: Getty Images

Posebej nas je razočaralo dejstvo, da celo upravni odbor na seji ni potrdil celotnega financiranja izobraževanja za najboljšo šahovsko mladino (gre za 18 otrok). So pa pristali na sofinanciranje zgolj v višini 52 evrov na otroka, preostali strošek spletnega šahovskega izobraževanja smo krili starši (kar tri četrtine vsega). Nekaterim so k sreči lahko na pomoč priskočili že tako ali tako obubožani klubi, bolj kot ne na robu preživetja, tudi po zaslugi ŠZS. Organizacija on-line izobraževanja pa je vendarle morala potekati prek Šahovske zveze Slovenije kot nosilca projekta. Starši oziroma klubi smo svoj prispevek praktično takoj nakazali ŠZS, ta pa izvajalcu vse do oddaje prispevka tudi še ni plačala računa, kar je nedopustno in še ena v nizu nekorektnosti zveze.

Starši že dlje časa sumimo, da nam zaradi neodzivnosti in slabe komunikacije ŠZS nekaj prikriva, kar se je izkazalo za resnično. ŠZS je predvsem na račun uspehov najboljše slovenske šahovske mladine za leto 2019 od fundacije za šport (FŠO) že dobila nakazanih 45.598,97 evra, od ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) pa naj bi po končanem razpisu za sofinanciranje letnega programa športa na državni ravni pridobili še dodatna sredstva v podobni višini. ŠZS je sredstva, ki jih je že dobila od FŠO, nam (staršem) vzporedno z zaprosili po financiranju spletnega izobraževanja najprej ves čas prikrivala.

Starši do delovanja ŠZS vse bolj sumničavi

Potrdila jih je šele, ko smo jo seznanili, da za sredstva vemo tudi sami. Starši smo zaradi vidnega izključevanja vodstva ŠZS do njenega delovanja vse bolj sumničavi. Kljub pozivu, da bi se upravni odbor sestal z nami, do tega sestanka tudi po enem mesecu številnih prošenj ni prišlo. Ravno na dan priprave tega prispevka, le štiri dni pred občnim zborom ŠZS, smo starši dobili sporočilo, da nam je upravni odbor na čelu z vodstvom tik pred občnim zborom pripravljen nameniti 40 minut za komunikacijo v prihodnje, ne za aktualna dogajanja, kar pa smo zavrnili. Vztrajamo, da moramo pred pogovori od pristojnih prejeti poročili o porabi prejetih javnih sredstev za leto 2019 in leto 2018 (MIZŠ ločeno od FŠO) s podrobno obrazložitvijo po posameznih postavkah. Pričakujemo, da bo ŠZS k temu priložila vsa dokazila o celotni porabi prejetih sredstev, vključno z bančnimi izpiski. Starši želimo, da vodstvo pojasni, katerim programom so bila sredstva dodeljena in kdo in na osnovi katerih kriterijev je do njih upravičen. ŠZS smo rok postavili do 16. junija 2020, vendar nam poročil niso poslali.

V naslednjem koraku bomo na osnovi zakona o dostopu do informacij javnega značaja posredovanje poročil tudi uradno zahtevali. Seveda pa predviden časovni termin tudi nikakor ni bil primeren za vsa vprašanja in pojasnila, ki so se nakopičila v zadnjem letu. Starši zato tudi več ne skrivamo razočaranja nad nekorektnim delovanjem ŠZS, saj ta velik del svojih proračunskih sredstev (kar 4/5) dobi namensko, na račun uspehov naših otrok, naše najboljše šahovske mladine. Načrt porabe teh sredstev pa je zelo, zelo slab, saj na primer ne vključuje vseh mladinskih selekcij, ampak samo določene, ipd.

Poudarjamo, da se ob tem dodatno zavzemamo za dobrobit vseh in ne samo najboljših šahistov, ki so vključeni v reprezentanco. Poleg tega pa tudi za korektno obravnavo njihovih staršev, ki v šah vlagamo dobršen del svojih sredstev. Glede na razmere ne skrivamo več indicev, da je za molkom in ignoranco morda tudi dvojno financiranje ŠZS, kar naj bi pomenilo, da zveza dobi programe finančno povrnjene tako s strani nas (staršev) kot države. Zato pričakujemo, da bodo domneve potrdila ali ovrgla že zahtevana poročila. Nas pa čudi – ob predpostavki, da je vse v redu –, zakaj nam poročil ne dajo.

Vodstvo s starši mladinskih šahovskih reprezentantov o aktualni problematiki nikakor noče razpravljati. Na redni seji Upravnega odbora ŠZS, ki je bila 5. junija 2020, so komunikacijo ocenili kot neprimerno. Zato smo starši še toliko bolj prepričani, da je to samo še eden od načinov ŠZS, da bi nas oddaljila od interesnih sfer – ker tudi tu nikakor ne gre samo za šah, ampak predvsem politiko.

Igor Tisaj, predstavnik staršev